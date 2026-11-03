Los Passaglia redoblan sus críticas a Milei y al kirchnerismo y rechazan la polarización política

Los hermanos Passaglia profundizaron su proyecto presidencial para 2027 y defendieron la construcción de HECHOS como una alternativa política nacional.

Los dirigentes cuestionaron tanto al gobierno de Javier Milei como al kirchnerismo, a los que responsabilizaron por sucesivos fracasos de gestión.

El acercamiento del PRO al oficialismo libertario fue señalado como uno de los motivos que impulsaron la creación de un espacio propio.

Los Passaglia rechazaron la polarización electoral y cuestionaron la estrategia de pedir votos bajo la advertencia de que regresará el adversario.

Los impulsores de HECHOS reconocieron que todavía tienen un nivel limitado de conocimiento nacional y buscarán instalar sus antecedentes de gestión y propuestas.

La nueva fuerza pretende confrontar con Milei y el kirchnerismo sin ubicarse en una posición intermedia entre ambos sectores.

Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, los hermanos Passaglia profundizaron su estrategia de construcción política nacional y volvieron a cuestionar tanto al gobierno de Javier Milei como al kirchnerismo. A través de un nuevo pronunciamiento público, los dirigentes defendieron la creación de HECHOS, el espacio que impulsan para competir por fuera de las dos principales fuerzas políticas y rechazar la continuidad de la polarización electoral.

El mensaje difundido este domingo buscó explicar los motivos que llevaron a los Passaglia a proyectar su propuesta más allá de su ámbito de actuación territorial. Según plantearon, la sociedad argentina atravesó sucesivas experiencias de gobierno que terminaron generando frustración y desgaste, sin que los principales protagonistas de la política consiguieran ofrecer una respuesta duradera a los problemas del país.

En su cuestionamiento incluyeron tanto las administraciones kirchneristas como la actual gestión libertaria. Consideraron que ambos espacios tuvieron oportunidades para gobernar, protagonizaron enfrentamientos políticos y atravesaron distintas etapas de reorganización, pero no consiguieron evitar los resultados que ahora utilizan como argumento para justificar la necesidad de una alternativa.

La iniciativa representa un intento de instalar una tercera identidad política, con aspiraciones de alcance nacional, en un escenario donde la competencia continúa organizada alrededor del oficialismo libertario y sus principales adversarios.

El distanciamiento del PRO y las críticas a Milei

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento estuvo relacionado con el vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza. Los hermanos Passaglia explicaron que su decisión de avanzar con una estructura propia estuvo directamente relacionada con el acercamiento de los principales dirigentes del partido fundado por Mauricio Macri al gobierno nacional.

Según señalaron, hace más de un año observaron que quienes conducían las decisiones dentro del PRO resolvieron acompañar a Milei, una determinación que, de acuerdo con su interpretación, no representaba la voluntad de una parte importante de sus votantes.

Ese acercamiento terminó convirtiéndose en uno de los factores que impulsaron la construcción de HECHOS. Los Passaglia sostuvieron que, frente a ese escenario, decidieron abandonar una posición de observación y comenzar a desarrollar una propuesta con identidad propia, sin quedar subordinados a las estrategias de otros espacios.

La crítica también alcanzó al funcionamiento del sistema político y a los argumentos utilizados habitualmente durante las campañas electorales. Para los dirigentes, la convocatoria a votar por una fuerza bajo la advertencia de que, de lo contrario, regresará su adversario constituye una forma de presión sobre los ciudadanos y no una verdadera presentación de propuestas.

En ese sentido, cuestionaron la idea de que la sociedad deba elegir obligatoriamente entre dos alternativas enfrentadas. Recordaron que en 2023 surgió una tercera opción que consiguió imponerse electoralmente, en referencia al triunfo de Milei, para sostener que tampoco ahora existe una razón que impida la aparición de nuevas expresiones políticas.

Una construcción nacional con el desafío de ganar conocimiento

Los hermanos Passaglia también respondieron a los cuestionamientos sobre su nivel de conocimiento público fuera de los distritos donde desarrollaron su actividad política. Reconocieron que todavía no cuentan con una instalación extendida en todo el territorio nacional, pero consideraron que esa situación puede modificarse mediante la difusión de sus antecedentes de gestión, sus ideas y sus propuestas.

La estrategia apunta a presentar su experiencia administrativa como uno de los principales argumentos para respaldar el salto hacia la política nacional. En lugar de limitarse a cuestionar a sus adversarios, buscan que los ciudadanos conozcan qué hicieron cuando tuvieron responsabilidades de gobierno y cuáles son las iniciativas que pretenden trasladar a una eventual plataforma presidencial.

El posicionamiento también procura establecer una diferencia respecto de las fuerzas tradicionales, sin ubicarse en un espacio de equilibrio entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza. Los dirigentes insistieron en que su intención es confrontar políticamente con ambos sectores y construir una identidad diferenciada.

La definición deja en claro que HECHOS pretende disputar un lugar propio en la reorganización del escenario opositor y convertirse en una opción para quienes no se sienten representados por los principales protagonistas de la política argentina.

De cara a 2027, el desafío de los Passaglia será transformar ese discurso en una estructura nacional, ampliar su reconocimiento público y conseguir respaldo electoral más allá de sus actuales ámbitos de influencia. Por ahora, su mensaje apunta a instalar una premisa: no quieren quedar atrapados en la disputa entre Milei y el kirchnerismo, sino competir para modificar los términos de esa confrontación.