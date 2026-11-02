Investigan una presunta amenaza contra el gobernador Maximiliano Pullaro en Ceres

La Justicia analiza información sobre un posible plan vinculado con un punto de comercialización de drogas en esa ciudad. El caso fue presentado este lunes por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, y el director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli.

Una posible amenaza contra el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quedó bajo investigación judicial luego de que las autoridades recibieran información sobre un presunto plan relacionado con un punto de comercialización de estupefacientes en la ciudad de Ceres.

El caso fue abordado este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, y el director de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli, quienes brindaron detalles sobre las primeras actuaciones.

Según explicó Coudannes, la investigación se inició a partir de una comunicación recibida en el sistema de emergencias 911 de Ceres. El aviso hacía referencia a un lugar donde presuntamente se comercializaban drogas y donde también habría surgido información vinculada con posibles amenazas contra el mandatario santafesino.

A partir de esa comunicación, las autoridades comenzaron a trabajar para determinar el alcance de la información recibida, establecer si existió un plan concreto y avanzar en la identificación de las personas que podrían estar involucradas.

Por el momento, el episodio se encuentra bajo investigación y será la Justicia la encargada de establecer la veracidad de las amenazas y las posibles responsabilidades.