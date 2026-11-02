Milei inauguró un templo evangélico en Neuquén y reivindicó los valores judeocristianos como pilares de su proyecto para un segundo mandato

Milei inauguró el nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, en Neuquén, con capacidad para 4.000 personas.

El Presidente presentó el acto como una oportunidad para defender su proyecto político y anticipar los lineamientos de un eventual segundo mandato.

Reivindicó el equilibrio fiscal, la propiedad privada y los valores judeocristianos como fundamentos de su modelo de país.

Cuestionó al populismo por financiar promesas de corto plazo mediante emisión monetaria y trasladar sus consecuencias a la sociedad.

Destacó la libertad económica, la estabilidad y la solidaridad como condiciones necesarias para recuperar el desarrollo y construir futuro.

La ceremonia tuvo proyección electoral en Neuquén, donde Nadia Márquez aparece como una posible figura de La Libertad Avanza para disputar la gobernación en 2027.

El presidente Javier Milei aprovechó la inauguración de un nuevo templo evangélico en Neuquén para profundizar su confrontación ideológica con el populismo y presentar los fundamentos políticos y económicos de un eventual segundo mandato. Ante miles de fieles, el mandatario defendió el equilibrio fiscal, el respeto por la propiedad privada y los valores judeocristianos como bases de un modelo de país que, según sostuvo, debe abandonar las soluciones inmediatas y construir condiciones de estabilidad para las próximas generaciones.

La actividad se desarrolló durante la apertura del nuevo auditorio de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, encabezada por el pastor Hugo Márquez. El establecimiento tiene capacidad para 4.000 personas y fue financiado mediante los aportes de los integrantes de la congregación. Milei destacó la dimensión de la obra y la presentó como el mayor templo de la Patagonia.

El Presidente utilizó el acontecimiento religioso para reivindicar una concepción de organización comunitaria basada en la iniciativa privada y la participación de la sociedad civil. En ese sentido, resaltó que la congregación no solamente construyó el nuevo auditorio, sino que también sostiene una institución educativa a la que concurren 1.700 alumnos y una clínica que ofrece 30 especialidades médicas.

Para el mandatario, esas iniciativas representan un ejemplo de cómo pueden desarrollarse instituciones sin depender de la intervención estatal. La referencia le permitió vincular el esfuerzo de la comunidad religiosa con los principios que pretende consolidar durante los próximos años de gestión.

«No creemos en soluciones fáciles. No creemos en combatir el populismo con más populismo», afirmó Milei al referirse a sus objetivos políticos. También aseguró que su administración ya cumplió con sus principales promesas y que la propuesta para una eventual segunda gestión estará orientada a profundizar el rumbo económico actual.

En esa línea, anticipó que la elección del próximo año planteará dos alternativas para la Argentina: continuar con el programa de reformas libertarias o regresar a las políticas que, según su interpretación, condujeron al país a perder desarrollo durante el último siglo. «Queremos que el año que viene puedan elegir en paz», expresó.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la presentación del equilibrio fiscal como una obligación moral y no solamente como una herramienta económica. Milei sostuvo que el Estado no debe gastar más de lo que recauda porque esa diferencia termina trasladándose a la sociedad mediante endeudamiento o inflación.

El Presidente vinculó esa posición con su concepto de una «moral como política de Estado», sustentada en los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Desde esa perspectiva, cuestionó las políticas populistas que, de acuerdo con su diagnóstico, utilizan la emisión monetaria para financiar promesas de bienestar inmediato y obtener réditos políticos.

Para explicar su posición, recurrió a referencias bíblicas sobre la tentación y la necesidad de elegir el camino correcto, y contrapuso las soluciones de corto plazo con la construcción de instituciones capaces de sostener el crecimiento. Según afirmó, la emisión puede generar una sensación transitoria de prosperidad, pero termina provocando inflación y deteriorando las posibilidades de desarrollo.

En su diagnóstico sobre la situación económica argentina, Milei describió las consecuencias de un país sin crédito, inversión ni capacidad de planificación. También recordó los indicadores sociales y económicos que atribuyó a la etapa anterior a su gobierno, entre ellos un 70% de pobreza infantil y una inflación anual cercana al 200%.

El mandatario sostuvo que la estabilidad permite recuperar la posibilidad de ahorrar, invertir, emprender y proyectar un futuro. Asimismo, aclaró que la defensa de la libertad económica no implica abandonar la solidaridad social. «Nadie quedará solo, porque una sociedad libre es también una sociedad que ayuda, como ustedes lo hacen cada día», señaló ante los asistentes.

La ceremonia también tuvo repercusiones en el escenario político neuquino. Participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el gobernador Rolando Figueroa, además de dirigentes de La Libertad Avanza.

La senadora nacional Nadia Márquez, hija del pastor Hugo Márquez, destacó la concreción de una obra que demandó 15 años de esfuerzo comunitario. Su presencia también adquirió relevancia política por las expectativas que existen alrededor de una eventual candidatura libertaria a la gobernación neuquina en 2027.

El cierre del discurso presidencial volvió a combinar religión y política. Milei utilizó la parábola bíblica de la casa construida sobre roca para describir el país que pretende dejar como legado: una Argentina sostenida sobre la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo, capaz de resistir las dificultades sin recurrir a promesas que comprometan su futuro.