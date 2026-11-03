El Gobierno acelera las negociaciones legislativas antes de la visita del papa León XIV y enfrenta diferencias por la eliminación de las PASO

La mesa política del Gobierno volverá a reunirse para analizar la agenda legislativa y las dificultades para eliminar las PASO.

Las diferencias con Alfredo Cornejo y otros gobernadores complican la negociación de la reforma electoral.

Los mandatarios radicales rechazan eliminar las primarias, aunque mantienen abierta la posibilidad de discutir su suspensión.

El oficialismo calcula que podría reunir al menos 39 votos en el Senado para avanzar con la iniciativa.

La visita del papa León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre, concentrará buena parte de la actividad del Gobierno.

El Presupuesto 2027 podría tratarse durante la última semana de noviembre, mientras continúa la búsqueda de acuerdos parlamentarios.

La agenda política del Gobierno tendrá en los próximos días dos frentes que deberán convivir en un calendario cada vez más ajustado: la preparación de la visita del papa León XIV y las negociaciones parlamentarias para avanzar con las reformas impulsadas por Javier Milei. En ese contexto, la mesa política de la Casa Rosada volverá a reunirse este martes a las 13, con la reforma electoral como uno de los principales temas de discusión y con posiciones todavía diferentes sobre la posibilidad de eliminar las elecciones primarias antes de que termine el año.

La llegada del Sumo Pontífice, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, modificará el funcionamiento habitual de la administración nacional. La magnitud de las actividades programadas y la participación de buena parte de los principales funcionarios obligarán a concentrar los esfuerzos oficiales en la organización del acontecimiento, mientras que las definiciones legislativas deberán avanzar durante los días previos y posteriores.

Uno de los asuntos que genera mayores diferencias dentro del oficialismo es la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Aunque existe coincidencia sobre la conveniencia de modificar el sistema electoral, todavía no hay un acuerdo definitivo con los gobernadores que permita garantizar los votos necesarios para aprobar el proyecto.

Un sector del Gobierno considera que los tiempos parlamentarios comienzan a convertirse en una dificultad y que las negociaciones con algunos mandatarios provinciales no alcanzaron el nivel de entendimiento esperado. Entre los interlocutores que presentan mayores reparos aparece el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, mientras que los mandatarios del Norte Grande tampoco habrían comprometido su respaldo a la eliminación del mecanismo electoral.

La posición de los gobernadores radicales también representa un condicionante. Desde ese espacio anticiparon que no acompañarían la eliminación de las primarias, aunque mantienen disposición a discutir una eventual suspensión. Esa alternativa abre una instancia de negociación que podría convertirse en una salida intermedia para el oficialismo si no consigue reunir consenso suficiente para avanzar con la modificación integral del sistema.

En la Casa Rosada, sin embargo, hay funcionarios que sostienen que el proyecto todavía cuenta con posibilidades parlamentarias. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los hermanos Martín y Eduardo “Lule” Menem forman parte del sector que trabaja para reunir adhesiones y procura que la iniciativa obtenga el mayor respaldo político posible.

El cálculo que manejan los negociadores contempla la posibilidad de alcanzar al menos 39 votos en el Senado. Para llegar a esa cifra consideran los 21 integrantes del bloque libertario, diez senadores radicales y tres representantes del PRO. También incluyen a cuatro legisladores vinculados con los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y Rolando Figueroa, de Neuquén, además del senador Camau Espínola. Se trata, no obstante, de una estimación oficial que todavía debe traducirse en compromisos concretos.

Mientras continúa el trabajo parlamentario, el Gobierno también ultima los preparativos para la llegada del Papa. Este lunes se desarrollará en el Palacio San Martín una reunión con representantes de la delegación del Vaticano para repasar los detalles de las actividades previstas en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

La coordinación estará a cargo del secretario de Culto, Agustín Caulo; el subsecretario de Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad, Héctor Cajida; y Mara Gorini, colaboradora de Karina Milei. Por parte del Vaticano participarán integrantes del equipo encargado de organizar el viaje, entre ellos el responsable de la logística y el conductor del papamóvil.

En paralelo, Karina Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrieron los espacios destinados a la Misa y la Vigilia de los Jóvenes, previstas para los días 9 y 10 de noviembre en la zona del Monumento de los Españoles, en Palermo.

La visita de León XIV tendrá una dimensión institucional y religiosa significativa, ya que será el primer viaje papal a la Argentina en 39 años. La agenda incluirá celebraciones multitudinarias y encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

La concentración de actividades también obligará a postergar compromisos habituales de la administración nacional. La conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, será aplazada y parte de la actividad de la mesa política quedará condicionada por la organización de los acontecimientos previstos durante esos días.

En este escenario, el oficialismo busca aprovechar las semanas restantes del período ordinario para avanzar con su agenda legislativa. La reforma electoral todavía no tiene una fecha definitiva de tratamiento, mientras que el Presupuesto 2027 podría llegar al recinto durante la última semana de noviembre. La estrategia oficial dependerá de la capacidad de profundizar los acuerdos con los gobernadores y los bloques aliados, en un calendario atravesado por la visita papal y las negociaciones para reunir los respaldos parlamentarios.