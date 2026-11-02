Pullaro y Milei negocian un pacto político en Santa Fe: las PASO, la clave de un acuerdo electoral

Resumen

En La Libertad Avanza de Santa Fe consideran que noviembre puede ser el mes en que se concrete un entendimiento político con el gobernador Maximiliano Pullaro.

Las conversaciones estarían avanzadas y tendrían como eje central la suspensión de las PASO en la provincia.

El entendimiento contemplaría que los libertarios presenten candidatos propios, pero con una competencia moderada por la gobernación.

Pullaro, por su parte, evitaría profundizar las diferencias con Javier Milei en el escenario nacional, aunque mantendría sus reclamos por la obra pública y las retenciones.

Romina Diez tendría un papel central en la estrategia electoral libertaria, mientras que el oficialismo provincial podría aportar votos decisivos en el Senado.

Las negociaciones políticas entre La Libertad Avanza y el gobernador Maximiliano Pullaro podrían ingresar en su etapa definitiva durante noviembre. En el espacio libertario santafesino hay expectativas de alcanzar un entendimiento con el mandatario provincial, luego de una serie de conversaciones que, según sostienen dentro del sector, habrían avanzado considerablemente.

El eventual entendimiento tendría una lógica política bastante clara: los libertarios aceptarían desarrollar una campaña de baja confrontación en la disputa por la gobernación, evitando convertirse en un obstáculo importante para las aspiraciones de reelección de Pullaro. A cambio, el oficialismo provincial conseguiría acompañamiento legislativo para avanzar con la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

No se trataría, sin embargo, de una retirada electoral de La Libertad Avanza. El espacio que conduce Javier Milei en Santa Fe conservaría su estructura y presentaría postulantes propios para la gobernación, la Legislatura y los municipios. La diferencia estaría en la intensidad de la competencia: habría candidatos libertarios, pero sin una estrategia de confrontación directa que pudiera poner en riesgo el proyecto de continuidad del actual gobernador.

Las PASO, la llave de la negociación

La discusión sobre las primarias constituye uno de los puntos centrales de la negociación. Pullaro manifestó en distintas oportunidades su respaldo a eliminar las PASO en el ámbito nacional, aunque su posición respecto de mantenerlas en Santa Fe ha sido menos contundente y, por momentos, contradictoria.

La explicación tiene un componente electoral. El gobernador encabeza una coalición integrada por radicales y socialistas que no necesariamente coinciden con el programa político y económico de Milei. Por eso, separar el debate nacional del provincial le permitiría evitar que la polarización entre libertarios y opositores al Gobierno nacional termine condicionando su propia campaña.

En el entorno del mandatario entienden que la eliminación de las primarias reduciría el impacto de la discusión política nacional sobre la elección santafesina. En otras palabras, Pullaro buscaría que los comicios provinciales se desarrollen bajo una lógica propia, sin quedar atrapados en el enfrentamiento entre la Casa Rosada y sus adversarios.

Una tregua política con Milei

El entendimiento también contemplaría un compromiso tácito: Pullaro evitaría confrontar sistemáticamente con Milei en los grandes debates de la política nacional. Sus diferencias quedarían concentradas, principalmente, en cuestiones vinculadas con los intereses de Santa Fe.

Entre ellas aparecen los reclamos por la falta de inversión en infraestructura, especialmente en las rutas, y la eliminación de las retenciones que afectan a las actividades productivas de la provincia.

Una muestra de las dificultades que enfrenta el gobernador para administrar ese equilibrio se observó recientemente, cuando debió explicar su posición favorable a una eventual reelección de Lula en Brasil, una definición que lo colocaba en una posición incómoda frente a la Casa Rosada y su alineamiento con el sector político de Jair Bolsonaro.

Del lado libertario, la estrategia sería evitar los ataques permanentes contra la administración santafesina y concentrar los esfuerzos electorales en los municipios y en la construcción de una candidatura competitiva para el Senado nacional.

En ese esquema, Romina Diez, una de las principales referentes de Karina Milei en Santa Fe, tendría un protagonismo determinante. La diputada nacional aparece como una figura central para organizar la estrategia libertaria y fortalecer la presencia del oficialismo nacional en el territorio provincial.

Los votos en el Senado y el papel de Galdeano

El entendimiento podría tener también consecuencias importantes en el Senado nacional. Pullaro estaría en condiciones de facilitar dos respaldos legislativos que pueden resultar relevantes para el Gobierno: los de Carolina Losada y Eduardo Galaretto.

Ambos senadores mantienen vínculos políticos con el dirigente radical Julián Galdeano, un operador de peso dentro del radicalismo santafesino que actualmente se encuentra alineado con el gobernador. Incluso, en los últimos movimientos políticos comenzó a mencionarse la posibilidad de que Losada encabece la lista de candidatos a diputados provinciales.

De concretarse, el acuerdo permitiría a Pullaro fortalecer sus posibilidades de reelección y, al mismo tiempo, abriría para La Libertad Avanza un camino de entendimiento institucional con sectores del radicalismo santafesino.

El obstáculo que todavía debe superar el acuerdo

Sin embargo, todavía existe un problema que podría alterar los tiempos de la negociación: la eliminación de las PASO enfrenta dificultades en el Senado. Mientras ese debate no encuentre una salida legislativa, una parte sustancial del entendimiento permanecerá condicionada.

Noviembre aparece, entonces, como un mes decisivo para comprobar si las conversaciones se traducen en un acuerdo concreto.

La política santafesina podría estar ante un movimiento de importancia: un gobernador radical que necesita evitar una confrontación electoral prematura con Milei y un oficialismo libertario que pretende consolidar su estructura provincial sin resignar sus aspiraciones de crecimiento.

No sería una alianza tradicional, sino un acuerdo de conveniencia recíproca. Pullaro buscaría despejar el camino hacia la reelección y Milei garantizarse una competencia provincial sin desgastar innecesariamente la relación con un gobernador que, llegado el momento, podría aportar votos fundamentales en el Congreso.

La pregunta es si ambos espacios lograrán convertir las coincidencias de oportunidad en un entendimiento político antes de que las candidaturas y los intereses electorales hagan más difícil cualquier negociación.