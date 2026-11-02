Luis Caputo se sumó a la polémica por el arbitraje del Superclásico y apuntó contra la AFA

Después del Superclásico, el ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó a la polémica por el arbitraje de Nicolás Ramírez en el partido en el que Boca le ganó 1-0 a River. El funcionario comparó el fútbol con la política, cuestionó el funcionamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y apuntó contra su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.

A través de una publicación en su cuenta de X, Caputo sostuvo que “el fútbol siempre fue igual que la política: corrupto, no es de ahora, viene de hace décadas”. Además, afirmó que “el fútbol actual es el fiel reflejo de lo que era la política hasta que llegó el presidente Javier Milei”.

En ese sentido, cuestionó a quienes, según su mirada, conocían las irregularidades y se beneficiaban de ellas: “Todos sabían lo que pasaba y muchos estaban contentos con esa realidad, porque los beneficiaba. Para muchos, es un día triste para el fútbol. Para otros, es un día genial”.

El ministro también defendió a quienes se involucran para modificar ese escenario y escribió en X: “A bancársela, y en todo caso, aprendamos como sociedad a valorar más cuando hay gente que se involucra para cambiar estas cosas, porque tener los cojones para combatir la corrupción y las mafias es para pocos”.

Caputo consideró que conocer la existencia de la corrupción no alcanza para cambiar una estructura de poder. En ese sentido, señaló que hace falta “alguien de afuera, enfrentarse con el poder, ganarle y poder cambiarlo, como lo está haciendo Javier Milei”.

El funcionario reconoció que se trata de una tarea “muy difícil de lograr, por no decir casi imposible” y explicó que su intención era destacar el trabajo del Presidente y de su equipo, que, según expresó, enfrentan diariamente a “grupos de poder que quieren que todo vuelva a ser como antes (o sea, como el fútbol)”.

Las críticas a Nicolás Ramírez por su arbitraje en el Superclásico

El desempeño de Nicolás Ramírez en el partido entre Boca y River generó fuertes cuestionamientos, especialmente desde el lado del Millonario. Uno de los primeros en expresarse fue el presidente del club, Stefano Di Carlo, quien publicó un duro mensaje en su cuenta de X.

“Cuando los errores favorecen siempre a los mismos, dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos”, escribió el dirigente.

Las críticas también llegaron desde el plantel de River, que manifestó su malestar por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel durante el encuentro.

El conflicto entre River y la conducción de la AFA ya venía de los días previos al Superclásico. Di Carlo había cuestionado el arbitraje local y a la dirigencia de la asociación. Además, el club decidió ausentarse de la conferencia de prensa protocolar prevista para la semana pasada, lo que provocó la suspensión del evento.

A ese escenario se sumó la postura de River en la asamblea de la Liga Profesional: fue el único club que votó en contra del nuevo formato del campeonato de Primera División, una decisión que profundizó las diferencias con la conducción del fútbol argentino.