Lionel Messi volvió a brillar y fue clave en la agónica victoria del Inter Miami

Inter Miami consiguió una valiosa victoria por 2-1 frente al New England Revolution, en su visita al estadio de Boston, una de las sedes del Mundial 2026. La gran figura de la noche fue Lionel Messi, quien tuvo una actuación determinante: primero asistió a Germán Berterame para conseguir el empate y, a siete minutos del final, marcó el gol que selló la remontada.

El capitán argentino recibió la pelota, se escapó de la marca de tres rivales y llegó hasta el área para definir con un zur­dazo cruzado. Una muestra de su jerarquía que desató el festejo de los hinchas y le dio tres puntos fundamentales al equipo.

A los 39 años, Messi mantiene un nivel goleador extraordinario y sigue siendo la principal referencia de un Inter Miami que busca conquistar un nuevo título.

Los impresionantes números de Lionel Messi, cada vez más cerca de los 1000 goles

Messi convirtió nueve goles en sus últimos diez partidos con Inter Miami y ya suma 30 tantos en 35 encuentros durante la temporada 2026.

El rosarino atraviesa su segunda mejor campaña goleadora desde su llegada al fútbol estadounidense. En 2025 había marcado 43 goles en 49 partidos, una cifra que todavía se mantiene como su mejor registro en el club. Además, se trata de una de sus temporadas más productivas a nivel de clubes de los últimos seis años.

Con 937 goles oficiales en su carrera, al astro argentino le faltan apenas 63 conquistas para alcanzar la histórica marca de los 1000. Se trata de un objetivo ambicioso, pero posible si se tiene en cuenta que convirtió 73 tantos en sus últimos dos años con Inter Miami y que todavía tiene, al menos, un par de temporadas más de contrato.

Así quedó el Inter Miami de Messi en la MLS

El triunfo ante New England le permitió a Inter Miami ubicarse en el segundo puesto de la Conferencia Este, solamente por detrás de Nashville, que tuvo una destacada temporada regular y se quedó con el Supporters' Shield.

Con la clasificación a los playoffs ya asegurada, el equipo de Messi cerrará la fase regular el próximo domingo, cuando reciba a Charlotte FC. Después comenzará la etapa de eliminación directa, en la que buscará quedarse con el bicampeonato de la MLS.