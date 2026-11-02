La bronca de Flavio Briatore por la sanción a Colapinto

El Gran Premio de México terminó con una mezcla de satisfacción y frustración para Alpine. Franco Colapinto tuvo una gran actuación en pista y cruzó la línea de meta en el séptimo puesto, pero una sanción aplicada después de la carrera lo hizo caer hasta la posición 15 y lo dejó sin sumar puntos.

Tras conocerse la decisión, Flavio Briatore, jefe de Alpine, destacó el rendimiento del piloto argentino, aunque no ocultó su malestar por el resultado final.

“Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero estoy menos contento con el resultado final”, expresó el dirigente.

Luego, se refirió a las consecuencias de las penalizaciones que recibieron los dos pilotos de la escudería: “Después de las penalizaciones aplicadas tras la carrera, nos vamos de la Ciudad de México sin ningún punto, lo cual es una lástima después de haber tenido a ambos autos terminando en la zona de puntos”.

El respaldo de Briatore a Franco Colapinto después de la sanción

A pesar de que el argentino perdió los puntos por la decisión de los comisarios, Briatore valoró especialmente su desempeño y consideró que fue una carrera importante para recuperar confianza después de una serie de resultados adversos.

“Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte. Pierre (Gasly) también manejó bien y tuvo algunos problemas de potencia en la largada, por lo que hizo un buen trabajo para recuperarse. Por lo tanto, es frustrante no llevarse nada de esta carrera”, sostuvo.

De esta manera, el jefe de Alpine reconoció el trabajo de ambos pilotos, aunque lamentó que las penalizaciones posteriores les impidieran transformar su rendimiento en puntos para el campeonato.

La felicitación de Briatore a Kimi Antonelli

Por último, el dirigente italiano dedicó unas palabras a Kimi Antonelli, a quien felicitó por consagrarse campeón mundial de pilotos de Fórmula 1.

“También quiero felicitar a Kimi Antonelli por ganar su primer Campeonato Mundial de Pilotos. Tuvo una temporada impresionante, especialmente a una edad tan temprana, rindiendo bien y manejando la presión. Representó a Italia de manera fantástica y personalmente estoy muy feliz por él por alcanzar este logro. ¡Bravo Kimi!”, concluyó.