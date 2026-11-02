Rodolfo D’Onofrio explotó contra el arbitraje en el Superclásico

Rodolfo D’Onofrio manifestó toda su bronca por el arbitraje del Superclásico entre Boca y River. El expresidente del Millonario publicó dos mensajes en su cuenta de X en los que cuestionó las decisiones de Nicolás Ramírez, especialmente después de la expulsión de Lucas Martínez Quarta, a los siete minutos del primer tiempo.

“Qué ladrones que son. Un día todos van a recibir la sanción que les corresponde. El fútbol argentino no se merece esto”, escribió D’Onofrio en su primera publicación. El mensaje llegó luego de que el defensor fuera expulsado por un agarrón sobre Miguel Merentiel, cuando el delantero de Boca se encaminaba hacia el arco.

Minutos más tarde, el exdirigente volvió a apuntar contra el arbitraje y recordó una jugada que, desde su punto de vista, debió terminar en penal para River.

“¿Se acuerdan en la cancha de River? Si el penal que nos hacen sobre el final del partido y el VAR ni llamó. Podrán ser lo que quieran, pero siempre favorecen a sus amigos. No me puedo quedar callado. Es una vergüenza”, expresó.

Las reacciones de los hinchas a las críticas de D’Onofrio

Los mensajes del expresidente de River sumaron polémica a un Superclásico que ya había quedado condicionado por la temprana expulsión de Martínez Quarta. D’Onofrio cuestionó tanto la decisión del árbitro que dejó a su equipo con diez jugadores como la actuación del VAR en una acción anterior.

Sus publicaciones generaron respuestas de hinchas de ambos equipos. Los simpatizantes de Boca se burlaron de sus reclamos y varios recordaron situaciones en las que consideraron que el club había sido perjudicado durante su gestión al frente de River.

Del lado millonario tampoco hubo un respaldo generalizado. Algunos hinchas señalaron que la infracción de Martínez Quarta fue clara y acusaron a D’Onofrio de intentar justificar la acción para defender al futbolista.