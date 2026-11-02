Acciones para promover el compostaje

Potenciando el trabajo conjunto, el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, llevaron adelante una propuesta de capacitación en el Hogar de Menores Madres de Rafaela para promover la separación de residuos en origen, el compostaje y la incorporación de hábitos sustentables. Participaron 20 personas que forman parte de la institución.



La actividad incluyó un espacio de aprendizaje e intercambio a cargo del equipo de la Subsecretaría de Gestión de Residuos y Economía Circular de la Provincia, que brindó herramientas prácticas para separar los residuos correctamente, aprovechar los materiales orgánicos y fomentar una gestión más responsable de los residuos.



Como parte de la iniciativa, también se entregó una compostera para que la institución pueda poner en práctica los conocimientos compartidos durante el encuentro, transformar los residuos orgánicos en abono natural y reducir la cantidad de desechos destinados a disposición final.



Educación ambiental y trabajo articulado

La separación en origen y el compostaje son prácticas fundamentales para avanzar hacia una gestión más responsable de los residuos. Su incorporación permite reducir el impacto ambiental, recuperar recursos y contribuir a la economía circular.



Desde el IDSR se promueven acciones de educación ambiental en articulación con organismos provinciales e instituciones de la ciudad, con el propósito de acercar herramientas concretas a la comunidad y acompañar la incorporación de hábitos sustentables en la vida cotidiana.