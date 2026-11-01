Últimos días para participar del concurso fotográfico “Rafaela se mueve” y mostrar tu mirada de la ciudad

Se acerca el cierre de la convocatoria para participar de la 6ª edición del Concurso Fotográfico del Concejo Municipal de Rafaela, que este año lleva el nombre “Rafaela se mueve”. La propuesta está destinada a personas mayores de 18 años que residan en la ciudad, tanto aficionadas como profesionales del arte visual.

La iniciativa busca que los participantes retraten, a través de sus cámaras, distintas formas de movilidad sustentable en Rafaela. Entre las temáticas posibles se encuentran peatones, bicicletas, monopatines, ciclovías, skates y rollers, entre otras alternativas que reflejen cómo se desplazan los rafaelinos por la ciudad.

Cómo participar del concurso fotográfico

Quienes deseen sumarse deberán enviar sus fotografías al correo electrónico [email protected]. El mensaje tendrá que incluir los siguientes datos:

Nombre y apellido del autor.

Título de la fotografía.

Una breve descripción de la obra.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el lunes 2 de noviembre, mientras que los ganadores se darán a conocer el 16 de noviembre. Por su parte, la ceremonia de entrega de premios está prevista para el 19 de noviembre.

Quiénes integran el jurado y cuándo se conocerán los ganadores

En esta edición habrá cinco fotografías ganadoras, que serán seleccionadas por un jurado integrado por tres profesionales vinculados al ámbito de la fotografía.

Los encargados de evaluar las obras serán Ruth Theler, Diego Camusso y Ramiro Rodríguez.

Desde el Concejo Municipal de Rafaela invitaron a los vecinos a participar de esta propuesta, que busca promover la creatividad y poner en valor, a través de la fotografía, las distintas formas de movilidad sustentable que forman parte de la vida cotidiana de la ciudad.