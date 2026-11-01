Rafaela redefine el financiamiento de la atención primaria de la salud

La Municipalidad de Rafaela asumirá directamente la gestión de los programas de atención primaria de la salud que hasta ahora se desarrollaban en conjunto con la Dirección Técnica del SAMCo Jaime Ferré. A partir de esta reorganización, el municipio tendrá el rol de locatario y garantizará la continuidad de los profesionales que trabajan en estas iniciativas, respetando las condiciones laborales vigentes.

La medida quedó establecida mediante la Ordenanza N.º 5.697, que modifica la distribución de los recursos destinados al sistema de atención primaria y dispone que los programas sanitarios continúen bajo la órbita municipal.

La nueva normativa deroga en su totalidad la Ordenanza N.º 4.533 y modifica el artículo 67, inciso a), de la Ordenanza Tributaria N.º 5.635. El objetivo es adecuar el destino de los fondos municipales a la nueva organización del sistema sanitario, luego de la transformación institucional del SAMCo Jaime Ferré y de la incorporación del Hospital Regional de Rafaela al sistema provincial.

Cómo se distribuirán los fondos para la atención primaria

Uno de los principales cambios establecidos por la ordenanza es que los ingresos provenientes del Fondo para Atención y Promoción de la Salud se destinarán exclusivamente al desarrollo de programas de atención primaria.

La distribución de esos recursos se organizará de la siguiente manera:

80 % para el pago de honorarios médicos y profesionales de la salud que prestan servicios en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Ómnibus Sanitario y la Posta Sanitaria del barrio Villa del Parque.

20 % para gastos de funcionamiento de esas dependencias, incluidos mantenimiento edilicio, administración y mobiliario.

Además, la normativa establece mecanismos de control sobre la utilización de los recursos. En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Humano y Salud, o el área que la reemplace, deberá presentar una rendición trimestral ante el Concejo Municipal.

Qué servicios de salud continuarán bajo la órbita municipal

La reorganización busca sostener y fortalecer las políticas locales de atención primaria, que actualmente se desarrollan a través de 11 Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos en distintos sectores de Rafaela, además del Ómnibus Sanitario y la Posta Sanitaria del barrio Villa del Parque.

Con esta modificación, el municipio apunta a garantizar la continuidad de las prestaciones sanitarias en los barrios y adaptar la normativa a la nueva estructura del sistema de salud.

De esta manera, Rafaela redefine la administración de los recursos destinados a la atención primaria, con una distribución específica para el pago de profesionales y el funcionamiento de los espacios sanitarios municipales.