Empresas santafesinas cerraron acuerdos comerciales en la primera Ronda de Negocios RIGI en Rosario

Empresas de Santa Fe lograron concretar acuerdos comerciales y generar nuevos vínculos con grandes compañías nacionales e internacionales durante la primera Ronda de Negocios RIGI, realizada en Rosario. El encuentro reunió a 43 grandes empresas compradoras y 1.800 firmas proveedoras de distintas provincias, con más de 2.500 reuniones comerciales y 4.500 asistentes.

La convocatoria permitió vincular a la industria santafesina con compañías relacionadas con proyectos de inversión en minería, petróleo, gas e infraestructura. La iniciativa abrió oportunidades para que proveedores locales puedan incorporarse a cadenas de abastecimiento que demandarán bienes, servicios y capacidades técnicas en los próximos años.

Uno de los resultados destacados fue el de Gelvez SRL, empresa santafesina especializada en ingeniería y estructuras pesadas. Su representante, Pablo Barrinat, informó que participaron de alrededor de veinte reuniones y consiguieron concretar dos acuerdos comerciales.