Empresas santafesinas cerraron acuerdos comerciales en la primera Ronda de Negocios RIGI en Rosario

POLÍTICA01 de noviembre de 2026Agencia 24 NoticiasAgencia 24 Noticias

Empresas de Santa Fe lograron concretar acuerdos comerciales y generar nuevos vínculos con grandes compañías nacionales e internacionales durante la primera Ronda de Negocios RIGI, realizada en Rosario. El encuentro reunió a 43 grandes empresas compradoras y 1.800 firmas proveedoras de distintas provincias, con más de 2.500 reuniones comerciales y 4.500 asistentes.

La convocatoria permitió vincular a la industria santafesina con compañías relacionadas con proyectos de inversión en minería, petróleo, gas e infraestructura. La iniciativa abrió oportunidades para que proveedores locales puedan incorporarse a cadenas de abastecimiento que demandarán bienes, servicios y capacidades técnicas en los próximos años.

Uno de los resultados destacados fue el de Gelvez SRL, empresa santafesina especializada en ingeniería y estructuras pesadas. Su representante, Pablo Barrinat, informó que participaron de alrededor de veinte reuniones y consiguieron concretar dos acuerdos comerciales.

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