Franco Colapinto recibió una sanción de la FIA y perdió los puntos en el GP de México de Fórmula 1

El buen domingo de Franco Colapinto y Alpine terminó de la peor manera. Horas después de la carrera, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) confirmó penalizaciones para el piloto argentino y su compañero de equipo, Pierre Gasly, por una infracción durante el Gran Premio de México. Como consecuencia, la escudería francesa se quedó sin sumar puntos.

La sanción se conoció cerca de las 23 del domingo, cuando la Fórmula 1 anunció en sus canales oficiales que ambos pilotos habían sido penalizados por “no reducir lo suficiente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla”.

La sanción a Franco Colapinto en el GP de México de Fórmula 1

La FIA le aplicó a Colapinto una penalización de 10 segundos. El argentino había terminado en el octavo puesto, después de ganar una posición por la sanción que recibió Oscar Piastri. Sin embargo, el recargo lo hizo caer hasta el puesto 15, por lo que perdió los puntos que había conseguido en pista.

En el caso de Pierre Gasly, que había finalizado noveno, recibió dos penalizaciones por no reducir la velocidad en un sector señalizado con doble bandera amarilla. De esa manera, cayó hasta la posición 17.

La caída de los dos Alpine permitió que Isack Hadjar y el debutante Ryo Hirakawa avanzaran hasta la zona de puntos.

Tras conocerse la decisión, la escudería francesa expresó su decepción a través de sus redes sociales: “Las penalizaciones posteriores a la carrera a ambos autos significan que nos vamos de la Ciudad de México sin puntos. Una forma decepcionante de cerrar el fin de semana después de una carrera positiva tanto de Pierre como de Franco”.

El resultado profundizó la mala racha de Alpine: el equipo sumó apenas un punto en las últimas cinco carreras, la misma cantidad que consiguió Colapinto en ese período.