El Municipio avanza con el plan de renovación de plazas y espacios verdes en Álamos del Aeroclub

La Municipalidad de Rafaela continúa con las tareas de mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad. En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan en los canteros centrales del barrio Álamos del Aeroclub, donde personal municipal realiza distintas intervenciones para mejorar las condiciones del lugar.



Las acciones incluyen trabajos de pintura y acondicionamiento de juegos infantiles y mobiliario urbano, con el propósito de renovar su aspecto y contribuir a su conservación.



Al respecto, el intendente Leonardo Viotti destacó: "Estamos trabajando para que cada barrio tenga espacios públicos cuidados y seguros. Queremos que las familias los disfruten y que los chicos tengan lugares lindos donde jugar".



Estas mejoras permiten recuperar y mantener sectores que forman parte de la vida cotidiana del barrio, brindando espacios más cálidos, ordenados y seguros para el encuentro, el descanso y la recreación de las familias.



La intervención se enmarca en las acciones que el Municipio lleva adelante de manera continua en plazas, paseos y espacios verdes de Rafaela, con el objetivo de preservar la infraestructura existente y garantizar mejores condiciones para su utilización.