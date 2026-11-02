Mbappé le marcó a todos los equipos que enfrentó en LaLiga

El Real Madrid consiguió su sexta victoria consecutiva al imponerse por 3-0 ante el Racing de Santander y continúa en la pelea por el título. En el encuentro, Kylian Mbappé abrió el marcador y volvió a demostrar su capacidad goleadora con una marca que ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo pudieron alcanzar durante sus etapas en el fútbol español.

Con el penal convertido en el partido, el delantero francés llegó a una cifra particular: ya les marcó goles a los 24 equipos que enfrentó en LaLiga. El Racing, recientemente ascendido, era uno de los pocos rivales que todavía no había sufrido un tanto suyo en la competencia.

Se trata de un registro sin precedentes entre las grandes figuras del torneo en el siglo XXI. Ni Messi ni Cristiano Ronaldo consiguieron marcarles a todos los equipos a los que se enfrentaron en el campeonato español.

En el caso del portugués, de los 33 rivales que tuvo durante su paso por LaLiga, el Leganés fue el único que logró terminar todos sus enfrentamientos sin recibir un gol suyo. Por su parte, Messi no pudo convertirle al Xerez ni al Real Murcia.

El próximo objetivo de Mbappé en LaLiga

El siguiente desafío del francés será Deportivo de La Coruña, otro equipo que regresó a Primera División esta temporada. El conjunto gallego tendrá la oportunidad de intentar evitar los goles de Mbappé en el partido previsto para el 19 o 20 de diciembre.

Hasta el momento, todos los equipos que participaron en LaLiga desde la llegada del exdelantero del Paris Saint-Germain recibieron, al menos, un gol suyo.

La lista de víctimas del francés incluye a Alavés, Athletic Bilbao, Atlético de Madrid, Barcelona, Celta de Vigo, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Las Palmas, Leganés, Levante, Málaga, Mallorca, Osasuna, Racing de Santander, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Oviedo, Real Sociedad, Real Valladolid, Sevilla, Valencia y Villarreal.

Mourinho destacó el crecimiento de su Real Madrid

Después de la victoria por 3-0, José Mourinho valoró el rendimiento del equipo y, especialmente, la racha de seis triunfos consecutivos que le permite mantenerse en la lucha por el campeonato.

“Estamos creciendo. Llevamos menos de cuatro meses y es poco. Pero hemos ido creciendo progresivamente. He entendido cosas que no entendía el primer día”, expresó el entrenador portugués en conferencia de prensa.

Además, se refirió a la relación que construyó con el plantel y a la adaptación de los futbolistas a sus ideas: “Los jugadores entienden mejor mi carácter como entrenador, porque como persona es secundario, y entienden las cosas que para mí no son negociables. Existe buena empatía humana y hay una buena empatía entre los jugadores, el entrenador, mis ideas y sus cualidades”.

“Estamos bien, pero a ver esta semana con dos partidos complicados e importantes”, agregó Mourinho. Los próximos compromisos del equipo serán ante AEK de Atenas, por la Champions League, y Valencia.