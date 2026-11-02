El Presupuesto 2027 quedó trabado en Diputados y el Gobierno deberá reordenar su estrategia legislativa

La falta de acuerdos entre La Libertad Avanza y sus aliados obligó a suspender el dictamen del Presupuesto 2027 en Diputados.

El oficialismo buscará reunir las firmas necesarias el 12 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el 25.

Los gobernadores reclaman precisiones sobre los fondos para las cajas previsionales provinciales y mayores recursos para obras públicas.

Los viajes de legisladores a Estados Unidos y la visita del papa León XIV condicionarán el calendario de negociaciones.

El Gobierno pretende tratar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como proyecto Malvinas, el 18 de noviembre.

La falta de tiempo para completar el tratamiento en el Senado hace prácticamente inevitable una convocatoria a sesiones extraordinarias.

La falta de entendimiento entre La Libertad Avanza y sus principales aliados parlamentarios obligó al oficialismo a modificar los tiempos previstos para avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La ausencia de acuerdos sobre el reparto de recursos a las provincias y las partidas destinadas a obras públicas impidió reunir las firmas necesarias para emitir dictamen y dejó en suspenso el cronograma que había diseñado el Gobierno para conseguir la aprobación del proyecto.

La reunión de la Comisión de Presupuesto que debía realizarse el miércoles fue suspendida ante la imposibilidad de acercar posiciones entre el bloque libertario y las bancadas que habitualmente acompañan sus iniciativas, entre ellas el PRO, la UCR y distintos espacios provinciales. De esta manera, quedó incumplida la planificación que había anunciado el presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, quien esperaba conseguir el dictamen durante esa jornada.

Frente a este escenario, el oficialismo decidió extender las negociaciones durante los próximos diez días. La nueva fecha que maneja para reunir las firmas y habilitar el tratamiento parlamentario es el 12 de noviembre. Si consigue cerrar un entendimiento con sus aliados, la intención será llevar el proyecto al recinto el 25 de noviembre.

El principal obstáculo está relacionado con las demandas de los gobernadores y sus representantes legislativos, que reclaman mayores precisiones sobre la distribución de los recursos nacionales. Uno de los puntos sensibles es el mecanismo mediante el cual el Ejecutivo transferirá los fondos correspondientes a las cajas previsionales provinciales que no fueron traspasadas a la Nación. Los mandatarios pretenden que el Presupuesto establezca con mayor claridad los montos, los procedimientos y los plazos previstos para cumplir con esas obligaciones.

También existen diferencias alrededor de las inversiones en infraestructura. Los bloques aliados consideran insuficiente la información incluida en el proyecto y reclaman una ampliación de las partidas destinadas a obras en las provincias. El texto contempla aproximadamente 1,3 billones de pesos para ese concepto, pero los legisladores buscan compromisos más concretos sobre el alcance territorial y la ejecución de los recursos.

La negociación estará condicionada, además, por una serie de acontecimientos que reducirán durante los próximos días la actividad parlamentaria. Desde el fin de semana comenzará el viaje de diputados pertenecientes a distintas fuerzas políticas hacia Estados Unidos, donde participarán como observadores electorales o invitados de organizaciones no gubernamentales durante los comicios legislativos de medio término del martes. Se espera que la mayoría regrese el jueves siguiente.

A ese movimiento se sumará la visita del papa León XIV, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. La presencia del pontífice en la Argentina concentrará buena parte de la atención institucional y política, lo que también influirá sobre los tiempos disponibles para las conversaciones entre el oficialismo y la oposición.

En paralelo, La Libertad Avanza pretende avanzar con otra iniciativa de relevancia institucional: el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como proyecto Malvinas. La intención es llevarlo al recinto de Diputados el miércoles 18 de noviembre, aunque esa posibilidad también dependerá de los entendimientos que el oficialismo consiga establecer con las distintas bancadas.

La estrategia libertaria apunta a evitar que, durante las negociaciones, puedan incorporarse o avanzar iniciativas impulsadas por la oposición que alteren sus prioridades legislativas. Por eso, tanto el tratamiento del Presupuesto como el proyecto relacionado con Malvinas forman parte de una misma planificación parlamentaria, condicionada por la capacidad del Gobierno para sostener acuerdos.

Sin embargo, el calendario empieza a convertirse en un problema adicional. El Senado necesita, de acuerdo con sus procedimientos reglamentarios, un mínimo de dos semanas para completar el tratamiento de un proyecto: una semana destinada al debate en comisión y otros siete días entre la emisión del dictamen y su llegada al recinto.

A esto se suma que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comunicó a Diputados que concurrirá el miércoles 25 de noviembre para presentar su informe de gestión. Ese compromiso deja prácticamente sin margen de maniobra a la Cámara alta, que tendría como única fecha disponible para sesionar el jueves 26.

En consecuencia, el Gobierno enfrenta una definición política y administrativa: si pretende que el Congreso trate ambas iniciativas antes de finalizar el período ordinario, deberá resolver los desacuerdos y acelerar las negociaciones. De lo contrario, la convocatoria a sesiones extraordinarias aparecerá como una instancia inevitable para evitar que el Presupuesto y el proyecto Malvinas queden pendientes de tratamiento.