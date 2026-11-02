Las motos aceleran en la Argentina: las ventas crecieron casi 40% en diez meses y se encaminan a un récord histórico

Las motos registraron 748.598 patentamientos entre enero y octubre, un crecimiento interanual del 39,1%.

En octubre se comercializaron 79.497 motovehículos, un 25,9% más que en el mismo mes de 2025.

Honda lideró el ranking de marcas con 17.050 unidades y una participación del 21,4%.

La Honda Wave 110S encabezó las ventas por modelos, seguida por la Motomel B110 y la Gilera Smash.

Las proyecciones estiman entre 900.000 y 950.000 patentamientos de motos para todo 2026, con posibilidades de acercarse al millón.

El mercado automotor registró una caída interanual del 12,8% en octubre y acumuló cinco meses consecutivos de retroceso.

El mercado de motovehículos atraviesa uno de sus mejores años en la Argentina y consolida una expansión que contrasta con las dificultades que enfrenta el sector automotor. Entre enero y octubre de 2026 se patentaron 748.598 motocicletas, lo que representa un incremento del 39,1% respecto del mismo período del año pasado, cuando se habían registrado 538.001 unidades. Con este desempeño, la actividad se encamina a establecer un nuevo récord histórico y podría acercarse al millón de patentamientos.

Los datos de octubre volvieron a reflejar la fortaleza del segmento. Durante ese mes se registraron 79.497 motovehículos, un crecimiento interanual del 25,9%. Aunque el resultado representó una disminución del 2% frente a septiembre, cuando se habían patentado 81.129 unidades, el volumen alcanzado confirma que la demanda mantiene un nivel elevado y sostenido a lo largo de 2026.

La evolución de las motocicletas adquiere mayor relevancia cuando se la compara con el comportamiento de los automóviles. Mientras las motos muestran una expansión considerable, los autos acumulan cinco meses consecutivos de retroceso interanual. En octubre se patentaron 45.965 vehículos, un 12,8% menos que en igual mes de 2025 y un 8,4% por debajo de septiembre.

La diferencia también se observa en el balance de los primeros diez meses. El mercado automotor alcanzó 481.852 unidades, con una contracción del 12,8% interanual, mientras que las motocicletas llegaron a 748.598 patentamientos, consolidando una brecha cada vez más pronunciada entre ambos segmentos.

En el ranking de fabricantes de motos, Honda volvió a ocupar el primer puesto durante octubre, con 17.050 unidades y una participación del 21,4% del mercado. Motomel conservó la segunda posición, con 10.911 patentamientos, mientras que Gilera se ubicó tercera, con 9.119 registros.

Uno de los movimientos más importantes se produjo en los puestos siguientes. Zanella protagonizó una recuperación significativa y pasó del sexto al cuarto lugar, después de alcanzar 7.005 unidades. De esa manera, desplazó a Keller, que quedó quinta con 6.954 patentamientos. Corven, que había ocupado posiciones destacadas durante los meses anteriores, terminó sexta con 6.824 unidades y perdió su lugar entre las cinco marcas más vendidas.

En cuanto a los modelos, la Honda Wave 110S mantuvo el liderazgo con 8.313 unidades patentadas. La Motomel B110 avanzó dos posiciones y alcanzó el segundo puesto, con 6.492 registros, apenas por encima de la Gilera Smash, que contabilizó 6.453. Más atrás se ubicaron la Keller KN 110-8, con 5.828 unidades, y la Corven Energy 110, con 3.968.

La concentración de los modelos más vendidos en la categoría de 110 centímetros cúbicos permite identificar una característica central de la demanda argentina. Se trata de motocicletas orientadas principalmente a la movilidad cotidiana, el transporte urbano y las actividades laborales, especialmente aquellas vinculadas con el reparto y los desplazamientos diarios. Su presencia dominante refleja la importancia de las alternativas de transporte de menor cilindrada dentro del mercado nacional.

Las perspectivas para el cierre del año son particularmente favorables. Con casi 750.000 unidades patentadas hasta octubre, las proyecciones del sector ubican el resultado anual entre 900.000 y 950.000 motocicletas, aunque no descartan la posibilidad de aproximarse al millón.

El último trimestre representa una etapa especialmente importante para la actividad. Entre octubre y diciembre se desarrolla tradicionalmente la denominada temporada de motos, impulsada por condiciones climáticas más favorables que suelen estimular las decisiones de compra. Si durante noviembre y diciembre se mantiene un promedio cercano a las 90.000 unidades mensuales, el mercado podría alcanzar una cifra cercana al millón de patentamientos.

Ese escenario, que marcaría un hito para la industria, también alimenta las expectativas para 2027, cuando el sector considera posible superar los registros actuales si se sostiene la tendencia expansiva.

En contraste, el panorama de los automóviles presenta mayores dificultades. Toyota encabezó las ventas de octubre entre las terminales, con 6.947 unidades y el 16,2% del mercado, seguida por Volkswagen, con 5.358, y Fiat, con 5.039. Ford y Chevrolet completaron los primeros cinco lugares. Entre los modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar con 2.820 patentamientos, seguida por la Volkswagen Amarok y la Ford Ranger.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, destacó que el mercado automotor consiguió mantenerse por encima de las 45.000 unidades mensuales durante cinco meses consecutivos, aunque reconoció que noviembre y diciembre suelen ser los períodos de menor actividad. También anticipó que las promociones y bonificaciones de las terminales podrían favorecer una mejora interanual durante el cierre del año.

La diferencia entre ambos mercados deja una señal contundente: mientras los automóviles atraviesan una etapa de retracción, las motocicletas consolidan un crecimiento de magnitud y se preparan para cerrar 2026 con cifras que podrían transformar el año en el más importante de su historia comercial.