YPF presentó un proyecto de US$8.729 millones al RIGI y prepara inversiones por US$44.000 millones en Vaca Muerta

YPF presentó al RIGI el proyecto Bajo del Toro, que contempla inversiones estimadas en US$8.729 millones.

Los bloques Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte tienen una participación del 65% de YPF y del 35% de Vista Energy Argentina.

La iniciativa proyecta alcanzar una producción de 80.000 barriles diarios de petróleo y tres millones de metros cúbicos de gas por día.

Los tres proyectos del Hub Norte contemplan inversiones por aproximadamente US$44.000 millones, unos 2.190 pozos y una producción máxima conjunta de 270.000 barriles diarios de petróleo.

El desarrollo de Loma La Lata incorpora más de US$25.000 millones adicionales, con una producción proyectada de 240.000 barriles diarios a partir de 2032.

El programa integral de YPF en petróleo no convencional se aproxima a los US$70.000 millones y apunta a ampliar las exportaciones mediante los sistemas VMOS y Argentina LNG.

La expansión de la producción de petróleo no convencional en Vaca Muerta sumó un nuevo capítulo con la presentación formal de YPF para incorporar el desarrollo de Bajo del Toro al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla desembolsos estimados en US$8.729 millones durante su desarrollo y forma parte de un programa de inversiones mucho más amplio que la petrolera proyecta ejecutar en la cuenca neuquina, con el objetivo de ampliar la producción, fortalecer la infraestructura energética y aumentar las exportaciones.

El proyecto comprende las áreas Bajo del Toro y Bajo del Toro Norte, ubicadas en el denominado Hub Norte de Vaca Muerta. YPF posee el 65% de participación en ambos bloques y tiene a su cargo la operación, mientras que Vista Energy Argentina controla el 35% restante.

La solicitud presentada ante el Ministerio de Economía constituye el primero de tres proyectos que la compañía prevé incorporar al RIGI, con inversiones de capital que alcanzarían aproximadamente los US$44.000 millones durante períodos de entre 16 y 26 años. Debido a la participación de diferentes socios en los distintos bloques, las iniciativas deberán tramitarse mediante presentaciones separadas.

El desarrollo de Bajo del Toro apunta a consolidar un emprendimiento de petróleo no convencional con producción asociada de gas natural. Las proyecciones establecen que entre 2033 y 2040 podría alcanzar una meseta productiva cercana a los 80.000 barriles diarios de crudo y unos tres millones de metros cúbicos de gas por día.

La magnitud del emprendimiento también se refleja en su potencial comercial. Según las estimaciones de la compañía, permitiría generar exportaciones por aproximadamente US$25.000 millones entre 2027 y 2055. Para alcanzar esos objetivos será necesario desarrollar infraestructura destinada al tratamiento y transporte de los hidrocarburos, un componente fundamental para aprovechar los recursos de la formación neuquina.

En materia laboral, la iniciativa contempla la generación de aproximadamente 2.900 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción. El impacto también alcanzaría a proveedores, contratistas y distintas actividades vinculadas con la cadena de valor energética.

Un programa de inversiones que supera los US$44.000 millones

El proyecto presentado constituye una parte de una estrategia que contempla otros dos desarrollos en el norte de Vaca Muerta. Uno de ellos corresponde a las áreas La Escalonada y Rincón La Ceniza, donde YPF participa con el 25% y ejerce la operación. La inversión bruta estimada asciende a US$23.000 millones durante 26 años.

Ese emprendimiento prevé la perforación de aproximadamente 1.150 pozos y una producción máxima estimada de 110.000 barriles diarios de petróleo hacia 2031. En cuanto al gas natural, las proyecciones contemplan alcanzar los 22 millones de metros cúbicos diarios a partir de 2046. Los ingresos brutos anuales podrían ubicarse en torno a los US$3.800 millones.

El tercer desarrollo corresponde al bloque Naranbuena, donde la petrolera nacional tiene una participación del 50% y también actúa como operadora. El programa contempla inversiones brutas por US$12.000 millones durante 22 años y la perforación de aproximadamente 600 pozos.

La producción prevista alcanzaría los 80.000 barriles diarios de petróleo y tres millones de metros cúbicos de gas por día a partir de 2035. La facturación bruta anual estimada para este bloque se ubica en aproximadamente US$2.200 millones.

En conjunto, los desarrollos del Hub Norte contemplan alrededor de 2.190 pozos y una capacidad de producción máxima de 270.000 barriles diarios de petróleo y 28 millones de metros cúbicos de gas natural. Los ingresos brutos anuales proyectados alcanzarían los US$8.200 millones.

Loma La Lata completa el megaproyecto petrolero

La estrategia de YPF también incluye el desarrollo de Loma La Lata, en el Hub Sur de Vaca Muerta. Esta iniciativa, cuya titularidad corresponde íntegramente a la compañía, contempla inversiones superiores a los US$25.000 millones y constituye otro componente central de su expansión petrolera.

El proyecto prevé perforar 1.152 pozos y alcanzar una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. El crudo obtenido tendrá como destino exclusivo la exportación y será transportado mediante el sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), mientras que el gas asociado se destinará al abastecimiento del mercado interno.

Al incorporar este desarrollo a los proyectos del norte de la formación, la inversión total prevista por YPF en petróleo no convencional se aproxima a los US$70.000 millones, con un horizonte de ejecución superior a los 15 años.

La estrategia exportadora también se complementa con Argentina LNG, la plataforma destinada a monetizar los recursos de gas natural no convencional. De esta manera, los nuevos emprendimientos buscan articular mayores niveles de producción con infraestructura de evacuación y capacidad de comercialización internacional.

El desafío será transformar el volumen de inversiones proyectado en capacidad productiva efectiva. La incorporación de los proyectos al RIGI constituye un paso dentro de ese proceso, que apunta a posicionar a Vaca Muerta como uno de los principales motores de generación de divisas y expansión de la industria energética argentina.