Rafaela: más luces LED y una licitación que también se ilumina con millones

Resumen

La Municipalidad de Rafaela amplió la licitación para la compra de luminarias LED del programa Obras Menores 2025.

Se incorporarán 992 nuevas luminarias de 19.000 lúmenes.

La inversión adicional asciende a $175.484.800.

La empresa adjudicataria es Fonseca Valentín, con domicilio en San Antonio, Misiones.

La ampliación representa un 20% sobre las cantidades originales, bajo las mismas condiciones de contratación.

La Municipalidad de Rafaela decidió que nunca está de más sumar algunas luces. Y, en ese camino, oficializó una ampliación de la licitación para la compra de luminarias LED, en el marco del programa Obras Menores 2025. La decisión quedó plasmada en un decreto firmado por el intendente Leonardo Viotti el pasado 2 de noviembre.

La ampliación contempla la incorporación de 620 luminarias LED Tipo 1, de 19.000 lúmenes, por $109.678.000, y otras 372 luminarias Tipo 2, también de 19.000 lúmenes, por $65.806.800. En total, serán 992 equipos adicionales y una inversión que alcanza los $175.484.800.

El dato que merece atención es que la contratación original, adjudicada a la firma Fonseca Valentín, domiciliada en la localidad de San Antonio, provincia de Misiones, vuelve a crecer. La empresa aceptó suministrar las nuevas cantidades manteniendo las condiciones establecidas en la licitación inicial.

Desde el punto de vista administrativo, la Municipalidad se ampara en el artículo 19 del Pliego General de Bases y Condiciones, que permite incrementar o reducir hasta un 30% las cantidades originalmente licitadas. En este caso, la Secretaría de Infraestructura, Servicios y Ambiente solicitó una ampliación del 20%.

Los pagos deberán efectuarse a los 15 días corridos desde la fecha de factura, mientras que los plazos y lugares de entrega continuarán siendo los establecidos en el llamado original.

Ahora bien, más allá de los números y de que la normativa contempla este tipo de ampliaciones, hay una cuestión que merece ser observada: la obra pública municipal parece tener una particular facilidad para encontrar nuevos motivos para seguir creciendo en sus presupuestos.

Por supuesto, sumar luminarias puede ser una buena noticia para los barrios que necesitan mejor iluminación. Nadie podría cuestionar que Rafaela necesita calles más iluminadas. Pero cuando se habla de casi 176 millones de pesos adicionales, tampoco estaría de más que los vecinos sepan con precisión dónde se colocarán los equipos, qué sectores serán beneficiados y cuál es el resultado concreto que se espera de semejante inversión.

Porque una cosa es iluminar la ciudad y otra, bastante diferente, es pretender que con anunciar una compra millonaria ya alcanza para que todo quede claro.

En Rafaela hacen falta más luces en las calles, pero también claridad en las cuentas. Y esa segunda iluminación, convendría que nunca se apagara.