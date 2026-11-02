Valentín Yankelevich ganó su primera carrera y se emocionó al recordar a su mamá

Valentín Yankelevich consiguió un importante logro en su carrera deportiva al ganar por primera vez una competencia de TC2000. El triunfo se produjo este domingo 1 de noviembre en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, en Río Negro, donde el piloto se impuso a bordo de su Toyota Corolla Cross GR-S.

Sin embargo, la alegría por el resultado tuvo un significado mucho más profundo. En medio de los festejos, el joven recordó a su mamá, Romina Yan, fallecida en septiembre de 2010, y le dedicó unas sentidas palabras a través de sus redes sociales.

Las fotos y la emoción de Valentín Yankelevich tras su primera victoria en el TC2000

A través de su cuenta de Instagram, Valentín compartió distintas imágenes de una jornada inolvidable. En las postales se lo puede ver sobre el podio con el trofeo que lo consagró ganador, durante el tradicional festejo con champagne y en una fotografía grupal junto a los integrantes de su equipo, entre técnicos, mecánicos e ingenieros.

El piloto también extendió la celebración fuera de los boxes y compartió una romántica imagen en la que aparece besando a su novia, la psicóloga Alfonsina Servent.

Junto al álbum, expresó su felicidad por el resultado y destacó el esfuerzo que realizó durante la temporada: “Por el gran auto de hoy, pero sobre todo por levantarme cada vez que caímos este año”.

Además, valoró el desempeño de sus compañeros y el trabajo colectivo que permitió alcanzar el resultado: “El 1-2-3 es el resultado de tanta garra y esfuerzo. A mis compañeros, que desde que llegué al equipo me recibieron de la mejor manera y me ayudan a ser mejor piloto cada carrera”.

También tuvo palabras de agradecimiento para sus seres queridos: “Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos, que me acompañan día a día y me ayudan a ser mejor persona. Los amo mucho”.

Por último, reconoció el cariño que recibió del público durante los últimos días y agradeció a quienes se acercaron al autódromo para alentarlo: “Gracias a toda la gente que me hizo llegar su cariño este último tiempo y a todos los que se acercaron al autódromo estos días y me dieron palabras de aliento. Las agradezco desde el fondo de mi corazón”.

El emotivo mensaje de Valentín Yankelevich para su mamá, Romina Yan

Uno de los momentos más conmovedores de su publicación llegó al final, cuando Valentín le dedicó el triunfo a su mamá, Romina Yan. La actriz murió en septiembre de 2010 y, desde entonces, el joven la recuerda en distintas ocasiones especiales.

“Y por último, quiero agradecerle a mi mamá, que me cuida y acompaña cada minuto. No tengo dudas de que estaba conmigo arriba del auto, empujándome vuelta a vuelta”, escribió.

El mensaje adquirió un significado particular después de que, semanas atrás, el piloto hablara sobre algunos episodios dolorosos de su infancia. En una entrevista con Infobae, contó que, tras la muerte de la actriz, él y su hermano Franco Yan atravesaron situaciones de violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano.

En ese contexto, señaló a su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, como una figura fundamental de contención y acompañamiento. Por su parte, Giordano rechazó públicamente las acusaciones y difundió un comunicado en el que sostuvo que los hechos denunciados nunca ocurrieron.

Así, la primera victoria de Valentín Yankelevich en el TC2000 representó mucho más que un resultado deportivo: fue un logro atravesado por el esfuerzo, los recuerdos familiares y el homenaje a su mamá. Con la emoción todavía presente, el piloto cerró su publicación con una frase que refleja sus expectativas para el futuro: “Ojalá sea la primera de muchas”.