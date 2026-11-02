Javier Milei respaldó a Santiago Maratea tras su tenso cruce con la China Ansa en televisión

Javier Milei salió en defensa de Santiago Maratea después del tenso enfrentamiento que el influencer protagonizó con China Ansa en PH: Podemos Hablar, el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff. A través de su cuenta de X, el Presidente reaccionó a dos publicaciones sobre el episodio y cuestionó tanto a la periodista como al ciclo televisivo.

En primer lugar, el mandatario respondió al mensaje de un usuario que había elogiado la manera en que Maratea contestó las preguntas de Ansa. “No más palabras Sr. Juez”, escribió.

Horas después, volvió a referirse al tema al compartir una publicación de la cuenta Agarra la Pala, que difundió declaraciones de Marcelo Polino en Radio Mitre. El periodista había contado que China Ansa terminó llorando después del enfrentamiento y aseguró que la pregunta sobre las colectas de Maratea habría sido sugerida por la producción del programa.

A partir de esa información, Milei publicó una crítica más contundente: “Gravísimo. Aquí se cuenta cómo en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka (kirchnerista)”.

Además, agregó: “Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina, y en especial para el caso del periodismo político. ¡CIAO!”.

Cómo fue el cruce entre Santiago Maratea y China Ansa en PH

El enfrentamiento entre Maratea y Ansa se produjo durante una conversación sobre las colectas solidarias que organiza el influencer. La periodista puso en duda la concreción de uno de los proyectos, destinado a la construcción de un refugio para perros.

La pregunta generó una fuerte reacción de Maratea, quien le reprochó que no hubiera investigado el tema antes de cuestionarlo. El intercambio elevó la tensión en el estudio y se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.