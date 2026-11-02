Milei amplió la invitación a Villarruel y a todos los legisladores para la recepción de León XIV en medio de las diferencias políticas

Javier Milei invitó a Victoria Villarruel, a los 23 gobernadores y a todos los legisladores nacionales a la recepción oficial de León XIV.

El encuentro se realizará el 8 de noviembre a las 18.30 en el Palacio Libertad.

La ampliación de las invitaciones modificó el esquema inicial, que no contemplaba a la vicepresidenta ni a buena parte de los legisladores.

El Papa desarrollará actividades pastorales en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de encuentros con sindicalistas, empresarios y referentes sociales.

La exhortación apostólica Dilexi te plantea cuestionamientos a la desigualdad económica y destaca la educación como herramienta de dignificación humana.

La visita pondrá en evidencia las diferencias de Milei y León XIV sobre el papel del Estado, la pobreza, la educación y las políticas sociales.

La llegada del papa León XIV a la Argentina comienza a generar movimientos que trascienden el protocolo religioso y adquieren una dimensión política e institucional. El presidente Javier Milei decidió extender la invitación a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al jefe de Gobierno porteño, a los 23 gobernadores y a la totalidad de los diputados y senadores nacionales para participar de la recepción oficial que se realizará el 8 de noviembre en el Palacio Libertad. La decisión representa un gesto de apertura en un contexto marcado por las diferencias entre el mandatario y distintos sectores de la dirigencia política, particularmente por el enfrentamiento que mantiene con quien ocupa la Vicepresidencia.

La ampliación de la convocatoria tiene un significado especial porque, durante las primeras conversaciones protocolares entre la Casa Rosada y el Vaticano, Villarruel y buena parte de los legisladores nacionales no figuraban entre los invitados a la ceremonia. La posibilidad de que la vicepresidenta quedara excluida había generado interrogantes sobre el alcance institucional del encuentro y las consecuencias que podía tener esa decisión en una visita de semejante relevancia.

En ese escenario, Villarruel había solicitado una audiencia particular con León XIV en la Nunciatura de Buenos Aires, una posibilidad que las autoridades vaticanas no habían descartado. Finalmente, la decisión presidencial de incorporar a la titular del Senado a la recepción oficial modificó el panorama y permitió evitar una situación incómoda durante una actividad que pretende reunir a los principales representantes de la vida política argentina.

El gesto también adquiere relevancia por el mensaje de unidad que el Vaticano busca transmitir durante la visita. León XIV llega al país con la intención de continuar el legado de Francisco, quien defendió reiteradamente la necesidad de construir una sociedad capaz de superar sus divisiones políticas e ideológicas. La convocatoria a la totalidad de la dirigencia nacional parece responder a ese espíritu, más allá de las diferencias que persisten entre Milei y distintos referentes opositores.

La recepción se desarrollará el domingo 8 de noviembre, a las 18.30, en el Palacio Libertad, donde el pontífice tendrá la posibilidad de encontrarse con representantes de todo el arco político. Se trata de una instancia de características excepcionales, que permitirá reunir en un mismo ámbito a funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y autoridades institucionales.

Sin embargo, la agenda papal no estará limitada a los encuentros protocolares. León XIV tendrá actividades pastorales en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Entre ellas se encuentran visitas al Cottolengo Don Orione, celebraciones religiosas en Palermo, Luján y la capital cordobesa, reuniones con sindicalistas, empresarios y referentes sociales, además de una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

Uno de los aspectos centrales de la visita estará relacionado con las diferencias de concepción sobre el papel del Estado, la educación y las políticas sociales. Las posiciones del pontífice sobre estas cuestiones pueden encontrarse en su exhortación apostólica Dilexi te, un documento que plantea una reflexión sobre la pobreza, la desigualdad y la responsabilidad de las sociedades frente a los sectores más vulnerables.

En ese texto, León XIV cuestiona los modelos económicos que consiguen generar crecimiento sin garantizar un desarrollo humano integral. También destaca la educación como una herramienta de dignificación y sostiene que las personas con menores oportunidades deben contar con posibilidades reales de desarrollo. Su planteo incluye una crítica a los esquemas de distribución que permiten niveles de consumo concentrados en minorías mientras amplios sectores permanecen en condiciones de vulnerabilidad.

Estas definiciones podrían adquirir particular importancia durante las celebraciones religiosas y los mensajes que el Papa pronuncie en la Argentina, especialmente frente a la orientación económica y social del Gobierno. La distancia entre la mirada pastoral del Vaticano y la concepción ideológica de Milei podría quedar expuesta en los discursos que ambos protagonizarán durante los encuentros oficiales.

También tendrá relevancia la recepción presidencial y el discurso que el mandatario prepara para el Palacio Libertad. Allí se espera una instancia de intercambio institucional en la que las diferencias sobre las responsabilidades estatales y las políticas de desarrollo podrían aparecer como telón de fondo.

En paralelo, la llegada del pontífice estará acompañada por cuestiones protocolares. León XIV arribará a Aeroparque el 8 de noviembre, procedente de Uruguay, a bordo de un avión de Aerolíneas Argentinas. Milei lo recibirá al pie de la aeronave, siguiendo el esquema previsto para las recepciones oficiales en otros países de la región.

La posibilidad de que el Presidente subiera al avión para saludar al Papa y descendiera junto a él había generado versiones sobre un cambio en el protocolo. Sin embargo, el canciller Pablo Quirno negó que hubiera existido un pedido formal en ese sentido. La cuestión quedó finalmente encuadrada dentro de las modalidades habituales de recepción.

De esta manera, la visita de León XIV se perfila como un acontecimiento que combinará dimensión religiosa, diplomacia y política interna. La decisión de Milei de convocar a Villarruel y a todos los legisladores constituye una señal institucional relevante, aunque no modifica las diferencias que atraviesan al oficialismo. La expectativa estará puesta tanto en los mensajes del pontífice como en la capacidad de la dirigencia argentina para compartir un espacio de encuentro en medio de sus profundas discrepancias.