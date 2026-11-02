Waldo Wolff respaldó a Bullrich y reclamó que Milei permita las voces disidentes dentro del oficialismo

Waldo Wolff respaldó a Patricia Bullrich por expresar diferencias con algunas decisiones del Gobierno de Javier Milei.

El legislador cuestionó la tendencia del oficialismo a interpretar las opiniones contrarias como actos de deslealtad.

Wolff defendió la identidad propia del PRO y recordó que haber acompañado a Milei en el balotaje no implica coincidir con toda su gestión.

Consideró que Bullrich tiene experiencia y volumen político para disputar una candidatura dentro del espacio oficialista.

Advirtió que el kirchnerismo continúa siendo un actor electoral relevante y mencionó que Cristina Kirchner conservaría un respaldo cercano a los 20 puntos, según las encuestas que citó.

Sostuvo que la construcción de acuerdos para enfrentar al kirchnerismo requiere incorporar voces disidentes sin exigirles que abandonen su identidad partidaria.

El debate sobre la identidad política del PRO y su relación con La Libertad Avanza volvió a quedar expuesto a partir de las declaraciones de Waldo Wolff. El legislador porteño cuestionó la dificultad que, según su interpretación, tiene el Gobierno de Javier Milei para aceptar las diferencias internas y respaldó el posicionamiento de Patricia Bullrich, quien comenzó a expresar públicamente sus discrepancias con algunas decisiones del oficialismo.

Wolff consideró que la posibilidad de cuestionar determinadas políticas no debería interpretarse como una ruptura ni como una actitud de deslealtad hacia el Presidente. Por el contrario, sostuvo que la convivencia con opiniones diferentes constituye una condición necesaria para construir un espacio político más amplio. En ese contexto, apuntó contra una característica que atribuyó a la conducción libertaria: la tendencia a considerar que quienes no coinciden con sus decisiones terminan convirtiéndose en adversarios.

El dirigente del PRO expresó su respaldo a Bullrich y valoró que la senadora nacional mantenga una posición propia frente a la administración nacional. Entre los aspectos que destacó mencionó la defensa de los principios institucionales, el respeto por los resultados electorales y la posibilidad de manifestar desacuerdos sin quedar automáticamente enfrentado al Gobierno.

Durante sus declaraciones, Wolff cuestionó particularmente una lógica que atribuyó al oficialismo. "Tiene esa visión que el que opina distinto muchas veces es un traidor", señaló, al referirse a las dificultades para aceptar las críticas dentro del espacio gobernante.

El legislador también buscó dejar en claro que su acompañamiento electoral a Milei no significó una renuncia a su pertenencia partidaria. Recordó que respaldó al actual Presidente durante el balotaje frente a Sergio Massa, pero remarcó que esa decisión no supone compartir necesariamente todas las medidas de la administración libertaria.

"Creo que el PRO tiene su propia identidad y hay que sostenerla", afirmó, al defender la continuidad de un perfil político diferenciado. La definición refleja una discusión que atraviesa al partido fundado por Mauricio Macri desde su acercamiento al Gobierno: cómo mantener una estructura y una identidad propias sin abandonar los acuerdos políticos que permitieron acompañar al oficialismo.

En esa línea, Wolff consideró que Bullrich tiene experiencia y volumen político para disputar una candidatura dentro del espacio gobernante si decide hacerlo. Sin embargo, evitó anticipar cuáles serán sus próximos movimientos y aclaró que desconoce las decisiones que podría adoptar la senadora.

Más allá de las eventuales aspiraciones electorales, el dirigente puso el acento en la necesidad de que el Gobierno habilite las diferencias constructivas. A su entender, una fuerza política que no ofrece espacios para expresar posiciones alternativas corre el riesgo de perder dirigentes y sectores que, aunque comparten parte de su programa, no están dispuestos a abandonar sus propias convicciones.

La disputa por la construcción de una alternativa al kirchnerismo

Wolff también vinculó el debate sobre la relación entre el PRO y La Libertad Avanza con el escenario político y electoral de los próximos años. En particular, rechazó la interpretación de que el kirchnerismo haya desaparecido como actor relevante de la política argentina.

"Yo veo al kirchnerismo presente, es parte de la vida política, nos guste o no nos guste", manifestó. Además, hizo referencia a la representación electoral que conserva Cristina Kirchner y mencionó estimaciones de encuestas que, según indicó, ubican ese respaldo en torno a los 20 puntos.

Para el legislador, la posibilidad de evitar un regreso del kirchnerismo requiere construir acuerdos con sectores que comparten determinadas posiciones, pero sin imponerles como condición que abandonen sus identidades partidarias. En ese esquema, ubicó al PRO como un espacio que puede coincidir con Milei en cuestiones centrales y, al mismo tiempo, conservar diferencias en otros asuntos.

La discusión excede, por lo tanto, la relación personal o política entre determinados dirigentes y plantea un interrogante sobre la configuración de una eventual alianza electoral. Wolff sostuvo que el oficialismo debería reconocer el aporte de quienes lo acompañan y ofrecerles participación sin exigir una identificación absoluta con el ideario libertario.

Su planteo apunta directamente a la posibilidad de ampliar la base política del Gobierno mediante acuerdos que contemplen distintas expresiones. Desde esa perspectiva, la incorporación de voces disidentes no necesariamente debilitaría al oficialismo, sino que podría evitar que sectores aliados busquen otros espacios para canalizar sus diferencias.

"La manera de que no vuelva el kirchnerismo es justamente darle lugares a voces disidentes", afirmó. Y completó su postura con una definición dirigida a quienes consideran que la integración política debe implicar una identificación total con La Libertad Avanza: "No hay necesidad de pintarnos de violeta".

De esta manera, Wolff volvió a poner sobre la mesa uno de los principales desafíos de la relación entre el PRO y el mileísmo: establecer hasta dónde puede llegar la coincidencia política sin que los aliados deban resignar su identidad, sus dirigentes y su autonomía para expresar desacuerdos.