Emilia Mernes celebró su cumpleaños con una fiesta de disfraces y una torta inspirada en su figura

La ambientación estuvo en sintonía con la temática de la celebración. Luces violetas, sectores oscuros y espacios especialmente preparados para las fotografías fueron parte de la puesta en escena. En distintas imágenes, Emilia Mernes posó con una copa en la mano, rodeada de invitados disfrazados para la ocasión.

La cantante también compartió postales frente a una torta con las velas encendidas, mientras sus amigos se acercaban para acompañarla en uno de los momentos centrales de la noche.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el diseño del postre: una torta que reproducía el torso de la artista, con el mismo corset negro que formaba parte de su vestuario, apliques plateados, plumas azules y violetas y correas con hebillas. Las velas estaban ubicadas en la parte superior de la pieza y acompañaron el momento de los deseos.

La original elección no pasó inadvertida entre sus seguidores. Después de que Mernes publicara el álbum de fotos, los comentarios se llenaron de mensajes de cariño y referencias al diseño de la torta. “Te amamos mucho, Emi. Te merecés eso y más”, escribió una usuaria.

Otro comentario destacó la participación de sus padres en la celebración: “Si tus papás se disfrazan es porque te aman. Qué lindo es verlos en todas las etapas de Emilia”. También hubo quienes hicieron referencia al particular postre: “Imaginate ser tan icónica que tu torta es de tu cuerpo”.

Los famosos que acompañaron a Emilia Mernes en su cumpleaños

El festejo reunió a varios integrantes del círculo cercano de la cantante. Entre los invitados estuvieron Duki, su pareja, además de Nicki Nicole, Julieta Poggio y Marti Benza, según se pudo ver en las fotografías y los videos que circularon en las redes sociales.

Uno de los registros de la noche mostró a Emilia junto a Duki frente a la mesa de la torta. En el video, ambos aparecieron abrazados y a los besos bajo las luces violetas del lugar. La secuencia fue compartida por Franco Poggio, quien le dedicó un mensaje a la artista: “Feliz cumple, amiga hermosa”.

Duki también participó de varias fotografías grupales junto al resto de los asistentes, que eligieron vestuarios inspirados en el terror, la fantasía y distintos personajes de ficción.

Por su parte, Nicki Nicole compartió una historia junto a la cumpleañera. La rosarina lució un vestido blanco y un velo, con maquillaje de novia fantasma, mientras que Emilia mantuvo su look de tonos oscuros y violetas. La publicación estuvo acompañada por la frase “mi amiga” y la etiqueta a Mernes.

Los disfraces y la presencia de la familia de Emilia

El código de vestimenta fue uno de los protagonistas de la celebración. Entre los invitados se vieron caracterizaciones de criaturas fantásticas, personajes escolares, vampiros, novias espectrales y figuras de terror. Las fotografías grupales dejaron ver pelucas, lentes de contacto, maquillaje de heridas y accesorios como coronas, capas, plumas y anteojos de fantasía.

Los padres de Emilia Mernes también participaron de la consigna y se sumaron a los disfraces. Su presencia fue uno de los aspectos que más destacaron los usuarios en las redes sociales, donde celebraron que acompañaran a la cantante en una fecha especial.

A través de sus historias, la artista también mostró imágenes de otros invitados, entre ellos Yami Safdie y Lizardo Ponce. Los videos y las fotografías permitieron reconstruir distintos momentos de la noche, entre brindis, baile y encuentros frente a las cámaras.

Con una estética dominada por el violeta, el negro y los detalles de fantasía, el cumpleaños de Emilia Mernes combinó la celebración con el clima de Halloween. La artista compartió postales junto a sus amigos, su pareja y su familia, en una noche que tuvo disfraces originales, una torta personalizada y varios rostros conocidos.