Pullaro quiere demostrar que el radicalismo está vivo y tiene futuro político

Resumen

Más de 600 jóvenes participaron del Campamento Provincial de la Juventud Radical en Humberto Primo.

Pullaro aprovechó el encuentro para reivindicar sus orígenes militantes y mostrar la fortaleza territorial de la UCR santafesina.

La presencia de las principales autoridades partidarias dejó en evidencia la intención de fortalecer la estructura radical.

Educación, economía, salud, seguridad y empleo fueron algunos de los temas centrales del debate.

El gobernador busca proyectar al radicalismo como una fuerza política con capacidad de conducción y renovación dentro del escenario santafesino.

El gobernador Maximiliano Pullaro quiere demostrar que el radicalismo está vivo, conserva capacidad de movilización y todavía tiene mucho para decir en la política argentina. Y eligió un escenario cargado de simbolismo partidario para transmitir ese mensaje: el Campamento Provincial de la Juventud Radical realizado en Humberto Primo, departamento Castellanos, que reunió a más de 600 jóvenes militantes de los 19 departamentos de Santa Fe y de provincias vecinas.

La convocatoria no fue un encuentro juvenil más. Detrás de las actividades, los debates y los espacios de convivencia hubo una clara señal política: el radicalismo santafesino pretende mostrar músculo, recuperar protagonismo y garantizar su continuidad generacional.

Pullaro sabe que gobierna una provincia desde una coalición política amplia, pero también sabe que su identidad partidaria es radical. Por eso, la presencia del gobernador en el Club Llastay tuvo un significado que excedió el protocolo. Fue una manera de volver a sus orígenes, reivindicar su recorrido militante y recordar que buena parte de su construcción política comenzó precisamente en la Juventud Radical.

Ante los jóvenes, el mandatario destacó el valor de la militancia territorial y fue contundente: "La militancia importa, la militancia vale". También reivindicó el camino recorrido por el radicalismo santafesino hasta alcanzar el gobierno provincial.

El mensaje tiene una lectura política evidente. Pullaro necesita un radicalismo organizado, activo y con dirigentes capaces de renovar sus cuadros, especialmente en un momento en el que las estructuras tradicionales de los partidos políticos enfrentan el desafío de recuperar la confianza de una sociedad cada vez más exigente.

La presencia de Leonel Chiarella, presidente de la UCR Nacional; Felipe Michlig, titular del Comité Provincial; Carlos Suárez, presidente de la Convención partidaria; y las autoridades nacionales y provinciales de la Juventud Radical, le otorgó al encuentro una dimensión institucional importante.

La presidenta provincial de la JR, Elizabeth Beckley, puso el acento en la responsabilidad de las nuevas generaciones y dejó una definición que resume el desafío del partido: la historia del radicalismo no puede convertirse en una excusa para vivir de los recuerdos, sino en una responsabilidad para construir el futuro.

Por su parte, Chiarella destacó la necesidad de que los jóvenes tengan una agenda propia y no se limiten a reproducir las discusiones de las generaciones anteriores. Empleo, educación, vivienda y oportunidades de desarrollo deben formar parte de una nueva propuesta política. También llamó a enfrentar la antipolítica con más y mejor política.

Michlig, en tanto, reivindicó el legado de Raúl Alfonsín y convocó a fortalecer el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, destacando los resultados de la gestión provincial en obra pública, educación, salud, seguridad y desarrollo productivo.

Una señal hacia adentro y hacia afuera

La fotografía de más de 600 jóvenes reunidos alrededor de las banderas radicales tiene un valor político que no debe subestimarse. En tiempos donde muchos partidos históricos tienen dificultades para convocar a las nuevas generaciones, la UCR santafesina busca exhibir una estructura territorial que todavía conserva capacidad de organización.

Pero el desafío es mayor que organizar campamentos, plenarios o encuentros partidarios. El radicalismo necesita demostrar que puede producir nuevas ideas, formar dirigentes y ofrecer una propuesta de futuro que vaya más allá de su propia historia.

Pullaro parece decidido a jugar un papel central en esa reconstrucción. Su gestión provincial constituye hoy la principal vidriera del radicalismo santafesino y también su mayor oportunidad para demostrar que la UCR puede seguir siendo protagonista del poder.

La pregunta es si esa fortaleza territorial podrá transformarse en una renovación política de alcance nacional.

Por ahora, el gobernador dejó una señal: no piensa resignar la identidad radical ni permitir que el partido quede reducido a una fuerza testimonial dentro de las grandes coaliciones.

Pullaro quiere que el radicalismo vuelva a ser protagonista. Y Humberto Primo fue el escenario elegido para mostrar que, al menos en Santa Fe, todavía tiene militancia, dirigentes y vocación de poder.