El PRO condiciona un acuerdo electoral con Milei a la incertidumbre sobre las PASO y el calendario de 2027

Darío Nieto afirmó que la posibilidad de un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza está condicionada por la incertidumbre sobre las elecciones de 2027.

El legislador consideró prematuro cerrar una alianza mientras no estén definidas las reglas electorales y las fechas de votación en los principales distritos.

El Gobierno de Javier Milei impulsa la eliminación de las PASO, pero todavía no consiguió los consensos legislativos necesarios.

El PRO mantiene diferencias con el oficialismo y propone modificar el sistema de primarias en lugar de eliminarlo completamente.

La discusión sobre las PASO también profundizó las tensiones internas del peronismo, particularmente entre La Cámpora y Axel Kicillof.

Nieto también cuestionó la gestión de Manuel Adorni y sostuvo que su salida de la Jefatura de Gabinete debilitó al Gobierno.

La posibilidad de construir una alianza electoral entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027 todavía está lejos de convertirse en una negociación concreta. Las diferencias sobre el calendario electoral, la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la falta de definiciones en los principales distritos del país mantienen abiertas numerosas incógnitas. Así lo planteó el legislador porteño del PRO Darío Nieto, quien reconoció que cualquier entendimiento entre ambas fuerzas estará condicionado por el escenario político que se configure durante los próximos meses.

El dirigente consideró prematuro avanzar en un acuerdo electoral cuando todavía no están resueltas cuestiones centrales para organizar la competencia. Entre ellas mencionó la decisión del Gobierno nacional de eliminar las PASO, una iniciativa que todavía no consiguió el respaldo legislativo necesario, y la ausencia de fechas electorales confirmadas en provincias de peso político, como Córdoba y Santa Fe.

Nieto explicó que la incertidumbre alcanza tanto a las reglas de la competencia como a los tiempos en los que deberán definirse las candidaturas. En ese contexto, sostuvo que resultaría apresurado pretender que el PRO y el oficialismo libertario cierren ahora un entendimiento para enfrentar al kirchnerismo, sin conocer previamente cómo estará organizado el calendario electoral.

Según su interpretación, las posibilidades de un acuerdo comenzarán a evaluarse con mayor precisión entre marzo y abril del próximo año, cuando ambas fuerzas puedan medir sus respectivas posiciones y conocer mejor las condiciones en las que se desarrollará la disputa presidencial.

La postura del legislador refleja las reservas que todavía existen dentro del PRO frente a la estrategia electoral de La Libertad Avanza. Aunque los dos espacios comparten una parte importante de su electorado y mantienen coincidencias políticas, las negociaciones no están exentas de diferencias sobre la distribución de candidaturas, las reglas electorales y el papel que tendrá cada fuerza en una eventual alianza.

La disputa por las elecciones primarias

Uno de los principales obstáculos para avanzar en ese entendimiento es el proyecto del Gobierno para eliminar las PASO. La iniciativa forma parte de una reforma electoral más amplia, pero todavía no consiguió reunir los consensos necesarios en el Congreso.

La discusión también expuso diferencias entre el oficialismo y sus principales aliados parlamentarios. Mientras La Libertad Avanza impulsa la eliminación de las primarias, sectores del PRO consideran que deberían introducirse modificaciones al sistema, pero sin suprimirlo completamente.

La posición de los legisladores opositores dialoguistas muestra que el acompañamiento político al Gobierno no implica necesariamente aceptar todas sus propuestas institucionales. Para el PRO, la continuidad o desaparición de las PASO puede modificar sustancialmente las condiciones de competencia y los mecanismos para resolver las candidaturas dentro de los espacios políticos.

El debate también repercutió en el peronismo, donde las primarias volvieron a convertirse en motivo de enfrentamiento interno. La postura de La Cámpora generó cuestionamientos hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof, después de que este planteara que las candidaturas no deberían resolverse mediante decisiones tomadas a dedo.

De esta manera, la discusión sobre las reglas electorales atraviesa a las principales fuerzas políticas y anticipa una negociación que excede la relación entre el oficialismo y el PRO.

Las diferencias por la salida de Adorni

Las declaraciones de Nieto también se inscriben en una relación que tuvo otros episodios de tensión durante el año. El legislador porteño cuestionó públicamente al Gobierno por la situación de Manuel Adorni, quien dejó la Jefatura de Gabinete en medio de una investigación sobre su patrimonio.

En aquella oportunidad, el dirigente del PRO calificó al entonces funcionario de mentiroso y sostuvo que la controversia estaba perjudicando el rumbo económico de la administración libertaria. Entre los aspectos investigados mencionó operaciones vinculadas con la adquisición de bienes y la tenencia de más de 200.000 dólares en bitcoin.

Nieto consideró que la salida de Adorni había dejado al Poder Ejecutivo debilitado, una apreciación que evidenció las diferencias que persisten entre sectores del PRO y la conducción libertaria.

Con Javier Milei decidido a buscar la reelección, la construcción de un frente electoral para 2027 aparece como una cuestión central para ambos espacios. Sin embargo, el planteo de Nieto deja en evidencia que todavía no existe un acuerdo definido y que su eventual concreción dependerá de las decisiones institucionales, las estrategias territoriales y la relación de fuerzas que se configure durante los próximos meses.