El Gobierno tendría unos US$25.000 millones para enfrentar una corrida cambiaria en 2027, según un informe privado

Comafi Research estimó que el Gobierno podría disponer de un margen de intervención cercano a los US$25.000 millones ante una eventual corrida cambiaria en 2027.

La cifra contrasta con los US$125.000 millones mencionados por Javier Milei, que incluyen reservas, swaps, financiamiento, futuros e ingresos comerciales proyectados.

Martín de la Fuente, de Bavsa, calculó una capacidad potencial de intervención de aproximadamente US$60.000 millones, incorporando bonos vinculados al dólar.

El swap con China equivale a unos US$19.000 millones, pero solamente una parte puede utilizarse sin nuevas autorizaciones.

El Banco Central todavía debe completar las compras de divisas previstas y acumular reservas suficientes para fortalecer su capacidad de respuesta.

La utilización de los instrumentos disponibles puede provocar mayores tasas de interés, afectar el crédito y generar costos sobre la actividad económica.

La capacidad del Gobierno de Javier Milei para contener una eventual corrida contra el peso durante 2027 volvió a quedar bajo análisis, después de que un informe económico estimara que el margen efectivo de intervención podría ubicarse cerca de los 25.000 millones de dólares. La cifra contrasta con los US$125.000 millones de respaldo que el Presidente mencionó en distintas oportunidades y expone una diferencia fundamental entre los recursos financieros potenciales y las divisas que realmente pueden utilizarse para intervenir en el mercado cambiario.

El cálculo fue elaborado por Comafi Research antes del cierre de octubre y contempla distintos instrumentos financieros, acuerdos de intercambio de monedas, compras de reservas y compromisos de deuda. Sin embargo, advierte que no todos esos recursos tienen la misma disponibilidad ni pueden convertirse automáticamente en dólares líquidos para enfrentar una demanda extraordinaria de divisas.

La discusión adquiere particular importancia porque 2027 será un año electoral y el comportamiento de los ahorristas podría convertirse nuevamente en un factor determinante para la estabilidad cambiaria. La experiencia de 2025, cuando se produjo una fuerte dolarización de carteras antes de las elecciones legislativas, constituye un antecedente que obliga al equipo económico a evaluar cuánto respaldo tendrá para responder ante una situación similar.

El informe reconstruye los componentes de los US$125.000 millones mencionados por Milei. La cuenta incluye US$40.000 millones correspondientes a los acuerdos con China y Estados Unidos, US$25.000 millones destinados a cubrir vencimientos de deuda, US$20.000 millones en compras de divisas, US$15.000 millones de capacidad de intervención en futuros y otros US$25.000 millones vinculados con el superávit comercial y distintos ingresos de dólares.

El problema es que esos conceptos representan recursos de naturaleza diferente. Los swaps dependen de condiciones de utilización, los vencimientos requieren financiamiento, los contratos de futuros se liquidan en pesos y los ingresos comerciales todavía deben concretarse. Por lo tanto, sumar todos esos componentes no significa que el Banco Central tenga esa cantidad de dólares disponibles para vender.

Las diferencias entre las estimaciones

Los especialistas consultados coinciden en esa distinción, aunque manejan cálculos diferentes. Martín de la Fuente, estratega de Bavsa, estima que la capacidad de intervención podría alcanzar aproximadamente los US$60.000 millones si se consideran distintas herramientas, entre ellas los bonos vinculados al dólar.

Facundo Barrera, socio de Fincoach, evita establecer un monto global, pero considera que el Gobierno dispone actualmente de más instrumentos que antes de las elecciones de 2025. De todos modos, advierte que su efectividad dependerá de la acumulación de reservas, el acceso al financiamiento y la confianza en el programa económico.

Uno de los puntos centrales es el acuerdo con China. Aunque el swap equivale aproximadamente a US$19.000 millones, Comafi calcula que unos US$4.300 millones estarían disponibles de manera inmediata. De la Fuente, en cambio, estima que la porción de libre utilización rondaría los US$8.000 millones, aunque reconoce que se trata de una referencia de mercado y no de información oficial.

El acuerdo con Estados Unidos también requiere una activación específica para utilizar los fondos restantes. El antecedente de 2025, cuando el Banco Central empleó US$2.500 millones antes de las elecciones y posteriormente canceló esa utilización, demuestra que estos mecanismos no equivalen a reservas propias de disponibilidad irrestricta.

Otro componente relevante son las compras del Banco Central. Al 15 de octubre, la entidad había adquirido US$15.495 millones desde noviembre de 2025. Para alcanzar los US$20.000 millones contemplados en las proyecciones todavía necesitaba incorporar alrededor de US$4.500 millones. Además, una parte de las divisas compradas se destinó al pago de obligaciones, por lo que el incremento de las reservas brutas fue inferior al volumen total de adquisiciones.

Los futuros y el superávit comercial

La intervención mediante contratos de dólar futuro constituye otra herramienta considerada por los especialistas. Comafi y Bavsa contemplan una capacidad aproximada de US$15.000 millones entre los mercados de Rofex y BYMA. Sin embargo, esos contratos se liquidan en pesos y pueden generar pérdidas para el Banco Central si se produce una corrección cambiaria.

También existe incertidumbre respecto de los dólares que ingresarán por el comercio exterior. El superávit comercial proyectado no se transforma automáticamente en reservas, porque depende de cuándo los exportadores liquiden sus divisas y de cuánto pueda comprar efectivamente la autoridad monetaria.

En este sentido, el calendario de liquidaciones agropecuarias tendrá especial importancia durante 2027. Una demora de los productores en vender sus cosechas podría reducir temporalmente la oferta de dólares y dificultar la acumulación de reservas antes de las elecciones.

Finalmente, el Gobierno deberá considerar los costos de cualquier intervención. La venta de divisas absorbe pesos y puede provocar un incremento de las tasas de interés, con consecuencias sobre el crédito y la actividad económica. Permitir una suba del dólar también tendría efectos sobre los salarios y el consumo.

Así, los US$25.000 millones estimados por Comafi y los US$60.000 millones calculados por Bavsa no representan necesariamente evaluaciones contradictorias: responden a diferentes criterios para contabilizar las herramientas disponibles. La verdadera capacidad de respuesta dependerá de cuántos recursos se concreten, cuáles puedan utilizarse efectivamente y qué grado de confianza conserve el programa económico cuando llegue la disputa electoral de 2027.