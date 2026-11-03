El regreso del debate sobre el cepo reaviva el temor a una corrida dolarizadora antes de 2027

El debate sobre el regreso de los controles cambiarios reintrodujo la incertidumbre sobre el futuro del dólar antes de las elecciones presidenciales de 2027.

Emmanuel Álvarez Agis defendió la necesidad de mantener restricciones cambiarias y cuestionó las diferencias entre el acceso de particulares y empresas al mercado oficial.

Carlos Melconian advirtió sobre la salida de divisas hacia el turismo y el ahorro, en lugar de su utilización para impulsar la actividad productiva.

Las compras de dólares de los ahorristas rondan los 2.800 millones mensuales y podrían acelerarse ante un escenario de mayor incertidumbre política y económica.

La actividad estancada, la suba del riesgo país y las dificultades para sostener las compras de reservas aumentan la vulnerabilidad del programa económico.

El gobierno enfrenta el dilema de mantener las restricciones o eliminarlas, con el riesgo de que cualquiera de las dos decisiones profundice la demanda de dólares.

La discusión sobre el futuro del régimen cambiario volvió a instalarse en el escenario económico argentino y abrió un frente de preocupación para el gobierno de Javier Milei. Aunque las diferencias entre economistas respecto de la conveniencia de mantener restricciones al dólar son profundas, el efecto inmediato de la controversia es otro: reintroducir entre los ahorristas la incertidumbre sobre qué sucederá con el tipo de cambio y las condiciones para acceder a las divisas cuando se acerquen las elecciones presidenciales de 2027.

El problema para la administración libertaria es que la sola posibilidad de que regresen los controles cambiarios como herramienta de política económica puede acelerar una conducta que ya comenzó a manifestarse: la búsqueda de cobertura en dólares. La experiencia electoral de 2025 dejó una señal contundente sobre la dificultad de contener esa tendencia cuando aumenta la desconfianza política, incluso mediante tasas de interés elevadas y fuertes restricciones monetarias.

La polémica tomó impulso a partir de las declaraciones de Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía durante el gobierno de Cristina Kirchner, quien consideró que la Argentina todavía no reúne las condiciones necesarias para sostener un régimen de libre flotación cambiaria. Según su diagnóstico, después de una historia prolongada de inestabilidad monetaria, recuperar la confianza en la moneda nacional requiere un proceso mucho más extenso y, mientras tanto, resulta necesario mantener un mercado dividido mediante controles.

El economista también cuestionó el esquema vigente por considerar contradictorio que los particulares puedan comprar dólares en el mercado oficial mientras las empresas continúan sometidas a restricciones. Esa diferencia fue definida por él como una forma de populismo financiero.

Las críticas no quedaron circunscriptas a ese planteo. Carlos Melconian también cuestionó la manera en que se administran los dólares generados por el superávit comercial. A su entender, una parte importante de esas divisas termina destinada al turismo y al ahorro fuera del circuito productivo, en lugar de contribuir al financiamiento de inversiones y actividades económicas. El economista estimó en 100.000 millones de dólares los recursos que podrían haber tenido un destino diferente.

Sin embargo, el aspecto más delicado de esta discusión no está exclusivamente en las propuestas de los economistas, sino en el momento en que aparecen. Actualmente, los particulares compran alrededor de 2.800 millones de dólares mensuales, una demanda significativa que podría aumentar si se profundizan las dudas sobre la estabilidad cambiaria y el resultado político de 2027.

El antecedente más cercano es lo sucedido antes de las elecciones legislativas de 2025, cuando las compras mensuales de dólares superaron los 5.000 millones. Ni las tasas de interés extraordinariamente elevadas, ni el incremento de los encajes bancarios, ni los anuncios de asistencia financiera estadounidense consiguieron detener aquella dolarización.

La situación actual presenta, además, dificultades económicas que complican el panorama oficial. Los indicadores de actividad muestran señales de estancamiento y el desempeño industrial continúa debilitado. A eso se sumó el impacto financiero de la situación brasileña y de las mayores tasas internacionales, que provocaron una reacción particularmente intensa sobre los activos argentinos y una suba pronunciada del riesgo país.

También generó preocupación la necesidad de que el Tesoro vendiera 100 millones de dólares, mientras el Banco Central interrumpía sus compras durante tres jornadas. El episodio expuso la vulnerabilidad del esquema frente a movimientos adversos del mercado, pese a los argumentos oficiales sobre la disponibilidad de recursos para enfrentar eventuales turbulencias.

En paralelo, volvió a crecer la atención sobre los dólares financieros. La diferencia entre el contado con liquidación y el dólar MEP llegó al 6%, una señal de la disposición de determinados operadores y empresas a pagar un precio superior para transferir divisas al exterior.

En este escenario, el gobierno enfrenta una contradicción política y económica. Mientras economistas vinculados al peronismo reivindican los controles, Domingo Cavallo y otros especialistas cuestionan que todavía existan restricciones para las empresas y obligaciones cambiarias que afectan a los exportadores.

La administración libertaria debe justificar por qué no elimina completamente el cepo, pero hacerlo supone admitir que una apertura inmediata podría provocar una fuerte demanda de dólares y una desestabilización financiera.

La proximidad de 2027 agrega otro componente de incertidumbre. Si se debilitan las expectativas de reelección de Milei, podría aumentar la dolarización preventiva. También surgirían interrogantes sobre la disposición de Estados Unidos a brindar nuevamente asistencia financiera ante una eventual crisis.

El margen de maniobra oficial es estrecho. Levantar las restricciones podría alimentar expectativas de devaluación, mientras mantenerlas prolongaría las críticas sobre el funcionamiento del mercado cambiario. En cualquiera de los escenarios, el gobierno corre el riesgo de enfrentar una demanda de dólares cada vez más difícil de administrar, precisamente cuando necesita transmitir tranquilidad y consolidar la recuperación económica.