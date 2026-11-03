El dólar mayorista alcanzó un nuevo récord nominal mientras el mercado comienza a mirar las reservas y el escenario de 2027

El dólar mayorista avanzó $11,50 y cerró en un nuevo máximo nominal de $1.545,50.

El volumen negociado en el mercado de contado alcanzó los USD 318,3 millones.

El techo de las bandas cambiarias quedó establecido en $1.954,48.

El dólar blue permaneció estable en $1.565 y los financieros registraron leves bajas.

Las liquidaciones agrícolas sumaron USD 2.880 millones en octubre, un récord para ese mes.

El Tesoro adjudicó $11,6 billones y consiguió renovar el 107% de los vencimientos.

La cotización del dólar volvió a registrar una suba en el mercado oficial argentino y alcanzó un nuevo máximo nominal, en una jornada caracterizada por un volumen de operaciones relativamente reducido y movimientos moderados en las distintas cotizaciones financieras. El avance del tipo de cambio mayorista se produjo mientras los operadores comienzan a prestar mayor atención a la capacidad del Banco Central para sostener la acumulación de reservas, la evolución de las tasas de interés y las necesidades financieras del Gobierno de cara a 2027.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense cerró a $1.545,50, después de avanzar $11,50, equivalente a un incremento del 0,7%. Durante la rueda se negociaron USD 318,3 millones en operaciones de contado, un monto discreto para el mercado cambiario. Con este movimiento, el dólar comercial acumula un incremento de $90,50 durante 2026, mientras que la variación interanual alcanza los $63,50, equivalente al 4,3%, respecto de los $1.482 registrados el 3 de noviembre del año pasado.

La referencia oficial del Banco Nación también mostró una corrección alcista. El dólar minorista avanzó cinco pesos y terminó a $1.565 para la venta, mientras que el promedio informado por el Banco Central entre las entidades financieras se ubicó en $1.566,99 para la venta y $1.513,57 para la compra.

El organismo monetario estableció el límite superior del esquema de bandas cambiarias en $1.954,48. De esta manera, el tipo de cambio mayorista quedó a $408,98 de ese techo, una distancia equivalente al 26,5% del valor establecido para el extremo superior del régimen de flotación administrada. Por ahora, la cotización continúa desenvolviéndose dentro de los márgenes previstos por el programa cambiario.

En los mercados alternativos, el dólar blue permaneció sin modificaciones y se ofreció a $1.565. Los dólares financieros, en cambio, mostraron leves retrocesos durante la tarde. El contado con liquidación, operado mediante acciones, se ubicó en $1.653, mientras que el dólar MEP terminó en torno de los $1.570.

La evolución del mercado cambiario también está condicionada por factores regionales. La depreciación del real brasileño después de la segunda vuelta electoral en Brasil volvió a introducir interrogantes sobre la competitividad de la economía argentina. Sin embargo, la cotización mayorista mantuvo una dinámica propia, con una reacción relativamente limitada frente al movimiento de la moneda del principal socio comercial del país.

Uno de los principales interrogantes para noviembre será determinar si el Banco Central consigue prolongar la tendencia compradora que había conseguido sostener durante octubre. La cuestión adquiere relevancia porque, junto con la demanda de dólares de los ahorristas, comienza un período de mayor necesidad de pesos, circunstancia que obliga al Gobierno a administrar cuidadosamente la política monetaria y las tasas de interés para evitar nuevas presiones sobre el mercado cambiario.

A ese escenario se agregan las dudas sobre el programa financiero de 2027, el comportamiento de la actividad económica y las expectativas políticas vinculadas con las próximas elecciones presidenciales. La combinación de esos factores comienza a influir en las decisiones de los inversores y en sus proyecciones sobre la estabilidad cambiaria.

En materia de oferta de divisas, octubre dejó un dato favorable. Las liquidaciones de exportaciones agrícolas alcanzaron los USD 2.880 millones, el mayor registro para ese mes. El resultado estuvo influido por una comparación interanual particular, debido a que en septiembre de 2025 se había dispuesto una eliminación transitoria de las retenciones que adelantó parte de las liquidaciones habituales.

De todas maneras, el acumulado de los primeros diez meses del año llegó a USD 25.156 millones, una caída del 15% respecto del mismo período de 2025. Las expectativas apuntan a que esa diferencia podría reducirse durante noviembre y diciembre, debido a la menor base de comparación de los últimos meses del año pasado.

En paralelo, el Tesoro consiguió renovar sus compromisos en pesos y adjudicó $11,6 billones en la segunda licitación de octubre, equivalente al 107% de los vencimientos. La mayor demanda se concentró en un bono dual ajustado por CER y Tamar, con vencimiento en diciembre de 2028, que representó el 30% de lo adjudicado y ofreció un rendimiento anual de CER más 6,2%. También tuvieron participación destacada los instrumentos vinculados al dólar y las letras de capitalización.

La jornada dejó, en definitiva, un mercado cambiario sin movimientos disruptivos, pero con variables que el Gobierno deberá seguir de cerca. La estabilidad del dólar, la acumulación de reservas, el ingreso de divisas comerciales y la capacidad de refinanciar la deuda en pesos serán determinantes para evaluar la solidez del programa económico.