El dólar seguiría subiendo por debajo de la inflación, pero diciembre concentra las alertas del mercado

El dólar mayorista subió 1,1% en octubre y acumula un incremento de apenas 5,4% durante el año, por debajo de la inflación.

Los operadores no esperan un salto cambiario durante noviembre y proyectan una continuidad del ajuste gradual.

Diciembre concentra las principales alertas por el aumento estacional de la demanda de dólares y la proximidad de un nuevo año electoral.

La depreciación del real brasileño puede impulsar los viajes de argentinos a Brasil y afectar la competitividad comercial local.

El Banco Central compró 1.395 millones de dólares en octubre y las reservas alcanzaron los 49.556 millones.

El REM proyectó un dólar mayorista de $1.580 para noviembre y $1.614 para diciembre, sin anticipar necesariamente una devaluación brusca.

La relativa estabilidad del tipo de cambio durante octubre modificó las expectativas de los operadores financieros para el cierre del año. Aunque las proyecciones no anticipan un salto brusco durante noviembre, la atención comienza a desplazarse hacia diciembre, cuando confluirán una mayor demanda estacional de divisas, las necesidades de las empresas y las familias, y la posibilidad de que se profundicen las presiones derivadas de la depreciación del real brasileño.

El dólar mayorista registró un incremento del 1,1% en octubre y acumuló una suba de apenas 5,4% en los primeros diez meses del año. La evolución contrasta con la inflación, que llegó al 23,6% acumulado hasta septiembre y para octubre se estima cercana al 2%. De esta manera, el tipo de cambio continúa avanzando a un ritmo considerablemente inferior al de los precios, una dinámica que, según las previsiones del mercado, se mantendría durante las próximas semanas.

El economista Gustavo Ber estimó que la cotización mayorista podría avanzar gradualmente hasta aproximarse a los $1.560 durante noviembre. Sin embargo, señaló que uno de los principales interrogantes pasa por la continuidad del ritmo de intervención del Banco Central, que durante octubre incrementó sus compras de divisas después de haber reducido esa actividad en agosto y septiembre.

Una mirada similar planteó Gustavo Quintana, quien no espera modificaciones significativas en el funcionamiento del mercado cambiario en el corto plazo. El especialista consideró que la demanda de cobertura puede convivir con la estrategia oficial de sostener el dólar en valores cercanos a los actuales. También destacó que el ingreso de divisas mantiene un flujo acorde con la estacionalidad, al que se agregan las emisiones de deuda en el exterior y los desembolsos asociados con proyectos de inversión.

No obstante, Quintana advirtió que diciembre podría presentar un escenario diferente. La demanda estacional de dólares suele intensificarse durante ese período y, además, la proximidad de un nuevo año electoral podría incentivar una mayor dolarización de las carteras, un factor que los operadores ya incorporan entre sus principales preocupaciones.

A esas variables se suman los riesgos internacionales. Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, consideró que el dólar continuará aumentando por debajo de la inflación mientras no se produzca un deterioro importante del contexto externo. Entre los factores que podrían modificar esa tendencia mencionó las condiciones financieras más restrictivas, las tasas de interés elevadas, las presiones inflacionarias globales y un fortalecimiento de la moneda estadounidense a nivel internacional.

La evolución del real brasileño también aparece como una señal de alerta. Después del resultado del balotaje presidencial del 25 de octubre, que le otorgó un nuevo mandato a Luiz Inácio Lula da Silva, el dólar llegó a subir más del 12% durante la rueda posterior a los comicios y terminó con un avance cercano al 9%, alrededor de los 5,41 reales. La reacción alcanzó a los activos argentinos, con retrocesos en bonos y acciones y una suba del tipo de cambio mayorista.

La depreciación de la moneda brasileña tiene consecuencias que exceden el mercado financiero. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina y uno de los destinos turísticos más elegidos durante el verano. Un real más barato reduce los costos relativos para quienes viajan desde Argentina, pero también puede afectar la competitividad de los productos locales frente a los brasileños.

Federico Glustein consideró que la remonetización anunciada por el Banco Central podría contribuir a sostener la estabilidad cambiaria. También señaló que una eventual recuperación de las exportaciones agropecuarias, después de las inundaciones, reforzaría la oferta de dólares. A esto se sumarían una demanda estacional de pesos algo mayor y rendimientos financieros que continuarían siendo positivos, condiciones que podrían mantener atractivo el denominado carry trade y desalentar una dolarización más intensa.

El economista, sin embargo, recomendó prestar atención a los vencimientos de instrumentos dollar linked y a la demanda de divisas que comienza a crecer hacia fines de noviembre, especialmente por los gastos de las vacaciones. La depreciación del real podría favorecer una mayor elección de Brasil como destino turístico y sumar presión sobre el mercado cambiario argentino.

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central también reflejan un escenario de aumentos graduales: los analistas estimaron un dólar mayorista de $1.580 para noviembre y de $1.614 para diciembre. En paralelo, durante octubre la autoridad monetaria compró 1.395 millones de dólares, casi el triple que en septiembre, y las reservas alcanzaron los 49.556 millones.

La capacidad del BCRA para sostener ese ritmo de adquisiciones, junto con la evolución de la demanda privada y las condiciones internacionales, será determinante para atravesar el cierre del año sin sobresaltos cambiarios.