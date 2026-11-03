El Gobierno de Milei reivindicó su política educativa y atribuyó la mejora en Lengua al reordenamiento del gasto

El Gobierno de Javier Milei vinculó los avances en Lengua de Aprender 2025 con la reorganización del gasto educativo.

Adrián Ravier sostuvo que en 2023 el 76% de los fondos de los programas nacionales no llegaba efectivamente a las aulas.

Desde 2024, la administración libertaria concentró sus prioridades presupuestarias en la alfabetización.

Carlos Torrendell defendió los cambios ante el Congreso y explicó qué partidas fueron consideradas ajenas a la enseñanza.

Las 23 jurisdicciones evaluadas mejoraron sus resultados en Lengua y las provincias más rezagadas registraron los mayores avances.

El Ejecutivo estimó que la mejora de los aprendizajes podría generar un incremento del 2,5% en los ingresos anuales de una generación durante su vida laboral.

Los resultados de las pruebas Aprender 2025 se convirtieron en un argumento central del Gobierno de Javier Milei para defender los cambios introducidos en la administración de los recursos educativos. La Casa Rosada presentó los avances registrados en Lengua en las 23 jurisdicciones evaluadas como una señal favorable de su estrategia de reorganización presupuestaria, con la alfabetización como prioridad y un cuestionamiento a la distribución de los fondos durante la gestión anterior.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, fue uno de los encargados de exponer esa interpretación. A través de una publicación en la red social X, sostuvo que la mejora de los aprendizajes no fue consecuencia de un incremento de la inversión, sino de una modificación en el destino de las partidas. Su argumento apuntó directamente a la estructura de los programas educativos nacionales vigente en 2023.

Según las cifras difundidas por el funcionario, de cada 100 pesos destinados entonces a esos programas, 41 no llegaban directamente a la enseñanza y otros 35 se distribuían entre más de 200 iniciativas. De esa manera, Ravier afirmó que 76 pesos de cada 100 no se utilizaban de forma efectiva en las aulas.

El vocero aseguró que, a partir de 2024, la administración libertaria ordenó esas partidas y concentró los recursos en objetivos considerados prioritarios, especialmente la alfabetización. En respaldo de esa decisión, destacó que las 23 jurisdicciones que participaron de la evaluación Aprender 2025 mostraron mejoras en Lengua. La conclusión política del funcionario fue que una mejor distribución del presupuesto puede generar resultados educativos sin necesidad de aumentar el gasto.

La defensa de esa política también tuvo lugar en el Congreso, donde el secretario de Educación, Carlos Torrendell, presentó su explicación sobre el funcionamiento del sistema y la utilización de los fondos públicos. El funcionario cuestionó la relación histórica entre los recursos asignados al sector y los resultados obtenidos, y planteó que una parte del presupuesto no se traducía necesariamente en mejoras directas de los aprendizajes.

Durante su exposición, Torrendell introdujo algunas precisiones sobre los rubros que habían sido incluidos entre los fondos que no llegaban directamente a la enseñanza. Entre ellos mencionó los salarios docentes, cuya responsabilidad de pago corresponde legalmente a las provincias, y la compra de computadoras que, según indicó, habían terminado en desuso.

En ese marco, la Secretaría de Educación avanzó con la eliminación de partidas que consideró desvinculadas de la enseñanza y estableció el Plan Nacional de Alfabetización como eje de la política educativa nacional. La decisión forma parte de la estrategia oficial de concentrar los recursos en programas con objetivos más específicos y resultados que puedan ser evaluados.

Torrendell también puso el foco en la distribución territorial de los avances. Según destacó, las provincias que partían de situaciones más desfavorables fueron las que registraron los mayores incrementos en Lengua. Para el Gobierno, ese dato permite sostener que la reorganización de las políticas educativas puede contribuir a reducir diferencias entre jurisdicciones.

El secretario incorporó además argumentos económicos para dimensionar el impacto de los aprendizajes. Citó estudios internacionales realizados en 23 países que vinculan un aumento de un desvío estándar en lectura y cálculo con una mejora del 18% en los salarios a lo largo de la vida laboral.

Sobre esa base, el Ejecutivo estimó que el avance registrado en dos años, equivalente a un séptimo de desvío estándar, podría traducirse en un incremento aproximado del 2,5% en los ingresos anuales de una generación durante su trayectoria laboral. Torrendell presentó esa perspectiva como una forma de creación de capital humano.

La administración de Milei encontró así en las pruebas Aprender un respaldo para defender su política educativa y cuestionar el esquema presupuestario anterior. Sin embargo, los resultados difundidos y las cifras presentadas por los funcionarios no permiten, por sí solos, establecer que toda la mejora en Lengua sea consecuencia directa de los cambios en la distribución del gasto. La discusión sobre el impacto de la reorganización presupuestaria, por lo tanto, seguirá ligada a la evolución de los aprendizajes y a la capacidad del sistema para sostener esos avances.