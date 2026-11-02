Subsidios a la electricidad: diez departamentos santafesinos fueron incluidos en el esquema de Zona Cálida

El Gobierno nacional amplió los topes de consumo bonificados por altas temperaturas, con beneficios de hasta 500 kWh mensuales. La medida alcanza a diez departamentos de Santa Fe y se aplica entre noviembre y abril.

El Gobierno nacional amplió los bloques de consumo eléctrico que pueden acceder a subsidios durante los meses de altas temperaturas e incorporó a diez departamentos de la provincia de Santa Fe al régimen conocido como “Zona Cálida”.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 300/2026, firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y se conoce luego de las negociaciones políticas que derivaron en una reducción del régimen de Zona Fría para las tarifas de gas.

La normativa establece nuevos límites de consumo mensual bonificable entre noviembre y abril, de acuerdo con las características climáticas de cada región. En las zonas consideradas “muy cálidas”, el tope será de 500 kilovatios hora (kWh), mientras que en las regiones clasificadas como “cálidas” alcanzará los 300 kWh mensuales.

Además, para estas últimas se contempla una ampliación del límite durante los meses de mayor demanda: en diciembre, enero y febrero, el bloque subsidiado se elevará a 370 kWh.

Desde la Secretaría de Energía señalaron que la modificación responde a la necesidad de contemplar el mayor consumo eléctrico de los hogares durante los períodos de calor, especialmente por el uso de equipos de refrigeración y aire acondicionado.

La actualización también se sustenta en los planteos realizados por distintas provincias, acompañados por información técnica de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Con la incorporación de diez departamentos santafesinos, la medida amplía el alcance territorial de los beneficios y reconoce el impacto de las altas temperaturas sobre el consumo energético de los hogares.