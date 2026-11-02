Spinning: cuáles son sus principales beneficios y qué tener en cuenta para empezar de forma segura

El spinning combina ejercicio cardiovascular, fortalecimiento muscular y bajo impacto sobre las articulaciones. Para aprovechar sus beneficios sin exigir de más al cuerpo, es importante ajustar correctamente la bicicleta, comenzar con una intensidad moderada y mantener una buena hidratación.

Una clase de spinning puede reunir en menos de una hora actividad aeróbica y trabajo muscular del tren inferior. La bicicleta estática se convirtió en una alternativa para quienes buscan mantener una rutina cardiovascular durante todo el año, incluso cuando el clima dificulta salir a pedalear al aire libre.

A diferencia del ciclismo tradicional, esta actividad se realiza en espacios cerrados y permite regular la resistencia de la bicicleta. Por lo general, el instructor organiza la sesión mediante cambios de ritmo y carga: los momentos de pedaleo intenso se alternan con períodos de recuperación, mientras que el aumento de resistencia simula recorridos en subida.

De acuerdo con Harvard Health Publishing, este tipo de entrenamiento permite trabajar tanto la capacidad cardiovascular como la fuerza de las piernas. Las clases suelen durar entre 45 minutos y una hora, aunque quienes recién comienzan pueden reducir ese tiempo y avanzar de acuerdo con su adaptación física.

Los intervalos ayudan a mejorar la resistencia cardiovascular

Una sesión de spinning se basa, en gran medida, en el entrenamiento por intervalos. Las variaciones entre períodos de alta y baja intensidad exigen diferentes respuestas del organismo y contribuyen al desarrollo de la resistencia aeróbica y anaeróbica.

Este esfuerzo puede favorecer la salud del corazón y los pulmones, siempre que la actividad se adapte a la condición física de cada persona. Además, la posibilidad de regular la resistencia y la velocidad permite modificar la exigencia sin dejar de pedalear.

Una investigación publicada en el Journal of Fitness Research, citada por Harvard Health Publishing, comparó dos sesiones semanales de 30 minutos de ciclismo indoor con una hora de actividad física moderada. Después de seis semanas, el grupo que utilizó la bicicleta registró mayores mejoras en la condición física, la fuerza de las piernas, la presión arterial, el colesterol total y la masa grasa que quienes realizaron el otro programa.

Estos resultados no significan que todas las personas obtengan los mismos beneficios. La respuesta al entrenamiento depende de factores como la intensidad, la frecuencia semanal, el descanso, la alimentación y las condiciones de salud preexistentes.

Qué músculos se trabajan durante una clase de spinning

El tren inferior concentra gran parte del esfuerzo durante el pedaleo. Los cuádriceps, los isquiotibiales, las pantorrillas y los glúteos participan en el movimiento y responden a los cambios de resistencia que propone el instructor.

Para aprovechar el ejercicio y evitar sobrecargas, es importante mantener una técnica estable y controlar el movimiento, sin rebotar sobre el asiento.

Otra de las ventajas del ciclismo indoor es su bajo impacto sobre las articulaciones. Como no hay golpes repetidos contra el suelo, a diferencia de lo que sucede al correr, puede ser una alternativa para quienes prefieren evitar las actividades de alto impacto.

Según GQ, una sesión de 30 minutos puede representar un gasto aproximado de entre 200 y 300 calorías. Sin embargo, la cifra varía según el peso corporal, la estatura, la intensidad del ejercicio y otras características individuales. Por eso, no debe considerarse un valor fijo ni el único indicador para evaluar los beneficios de la actividad.

De todos modos, el bajo impacto no significa que no puedan aparecer molestias. Una bicicleta mal ajustada, un manubrio demasiado bajo o una resistencia excesiva pueden generar tensión en las rodillas, la zona lumbar o la cadera.

En caso de dolor persistente, recuperación de una lesión, una cirugía reciente o enfermedad cardíaca, se recomienda consultar con un profesional de la salud antes de comenzar.

Cómo ajustar la bicicleta y prevenir lesiones

La regulación de la bicicleta es fundamental para entrenar con comodidad y seguridad. Antes de la primera clase, conviene pedirle ayuda al instructor para ajustar la altura y la distancia del asiento, además de la posición del manubrio.

El objetivo es conseguir una postura adecuada que permita pedalear de manera fluida y controlada.

Harvard Health Publishing también recomienda verificar la experiencia y las credenciales de quien dirige la clase y familiarizarse con el mecanismo de resistencia antes de comenzar. Además, aconseja no intentar igualar desde el primer día el ritmo de quienes tienen más experiencia.

Empezar con sesiones de 20 o 30 minutos puede ser suficiente para conocer la dinámica del entrenamiento y evaluar cómo responde el cuerpo. Reducir la intensidad, hacer una pausa o permanecer sentado mientras otros participantes pedalean de pie son alternativas válidas para avanzar progresivamente.

La hidratación es otro aspecto importante. Como las clases pueden generar una transpiración considerable, se recomienda llevar una botella de agua y una toalla. La ropa específica para ciclismo puede aportar comodidad adicional sobre el asiento, aunque no es indispensable para comenzar.

La motivación de las clases grupales

La música, las indicaciones del instructor y la compañía de otros participantes forman parte de la experiencia del spinning. Para muchas personas, el entrenamiento grupal ayuda a mantener la motivación y la constancia, especialmente cuando resulta difícil sostener una rutina individual.

Encuestas realizadas antes y después de estas clases, citadas por Harvard Health Publishing, detectaron una mejora inmediata en las sensaciones positivas de quienes participaron.

Una vez que se conocen los ajustes de la bicicleta y la técnica básica, es posible continuar con la actividad de manera regular. Sin embargo, las primeras clases ofrecen un espacio útil para aprender a controlar el esfuerzo, reconocer las distintas posiciones de pedaleo y entender cuándo es conveniente bajar la intensidad.

La clave para empezar con seguridad es respetar los propios límites, aumentar la exigencia de forma gradual y priorizar una técnica correcta por encima del ritmo del grupo.