Adenocarcinoma pulmonar: qué es el tumor maligno que le diagnosticaron al papa León XIV

El papa León XIV fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar, según informó el Vaticano en el primer parte médico difundido tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Policlínico Gemelli de Roma. El procedimiento se realizó para extirpar una lesión en el pulmón derecho y, de acuerdo con el informe oficial, la operación fue exitosa y no presentó complicaciones.

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del pulmón, encargadas de producir sustancias como el moco. Según explicó el periodista Nelson Castro, se trata de uno de los tumores malignos más frecuentes de ese órgano.

Esta enfermedad puede avanzar sin provocar síntomas en sus primeras etapas. Por ese motivo, en algunos casos se detecta durante controles médicos o estudios realizados por otros motivos.

En el caso de León XIV, cuando asumió como sumo pontífice se había sometido a un chequeo médico en el que, según la información difundida, no surgieron indicios que generaran alarma. Sin embargo, estudios posteriores llevaron a los médicos a realizar la intervención quirúrgica.

Castro señaló que los profesionales a cargo de la operación, Stefano Margaritora y Francesco Facciolo, son especialistas en oncología. “Claramente la sospecha era que se trataba de un tumor maligno”, indicó el periodista. Y agregó: “El diagnóstico se hizo en la sala de operaciones”.

¿Cómo es la evolución de un adenocarcinoma pulmonar?

El pronóstico de un adenocarcinoma pulmonar depende de distintos factores, entre ellos el tamaño y las características del tumor, su estadio y la posible presencia de células cancerosas fuera de la zona afectada. También es importante determinar si la lesión estaba localizada o si se había extendido a otros tejidos.

En el caso del Papa, los próximos pasos estarán vinculados con el análisis detallado del tejido extirpado y el seguimiento médico. Según Castro, será necesario realizar controles frecuentes con especialistas en oncología para evaluar su evolución y determinar si necesita tratamientos adicionales.

El estudio del tumor permitirá conocer con mayor precisión sus características y orientar las decisiones médicas posteriores.

Qué informó el Vaticano sobre la operación del papa León XIV

En el parte médico difundido tras la intervención, el Vaticano confirmó que el Santo Padre fue sometido a una cirugía torácica programada. Para realizar una resección completa de la lesión, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica asistida por video.

El examen histológico realizado durante la operación confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

Según el comunicado, el Papa permaneció aproximadamente tres horas en el quirófano, mientras que la intervención propiamente dicha duró cerca de 90 minutos. La cirugía se desarrolló con éxito y no se registraron complicaciones.

Después del procedimiento, León XIV despertó con normalidad y, tras un breve período de observación, regresó a su habitación, ubicada en la décima planta del centro médico.

El equipo quirúrgico estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, acompañado por la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología estuvo integrado por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.

Por el momento, el seguimiento médico y el análisis del tejido extirpado serán fundamentales para determinar los próximos pasos en el tratamiento y la recuperación del Papa.