Valentín Yan reapareció en las redes tras su duro testimonio

Valentín Yan volvió a aparecer en las redes sociales días después de hacer público su testimonio sobre la violencia física y psicológica que, según relató, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. En esta oportunidad, el joven de 23 años compartió una foto familiar y destacó el acompañamiento que recibió de su hermano Franco y de su abuelo materno, Gustavo Yankelevich.

“Siempre juntos”, escribió el piloto automovilístico en una publicación de Instagram, en referencia a una frase que anteriormente había compartido su abuela, Cris Morena. La imagen no pasó inadvertida entre sus seguidores, que le dejaron numerosos mensajes de apoyo y cariño para él y su familia.

“Valientes”, “Tu testimonio nos llegó a todos los argentinos” y “Qué gran hombre tu abuelo y ustedes su gran orgullo” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

El doloroso relato de Valentín Yan sobre su infancia

Valentín tenía siete años cuando murió su mamá, Romina Yan. Ahora, a los 23, decidió contar públicamente las situaciones que, según su testimonio, atravesó durante su infancia junto a su hermano Franco.

“Cuando yo tenía 9 o 10 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, relató.

En su testimonio, explicó que ambos intentaron hablar de lo que sucedía con sus abuelos paternos, pero que no encontraron la respuesta que necesitaban. La situación comenzó a cambiar cuando pudieron conversar con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich.

Según contó, el productor acostumbraba a compartir almuerzos individuales con sus nietos y fue durante esos encuentros cuando comenzaron a contarle lo que estaban viviendo.

“Él nos sacaba una vez por semana del colegio a cada nieto por separado a almorzar, y ahí fue que lo empezamos a hablar individualmente. Yo por mi parte, Franco por su parte. Y se dio cuenta de que estaba pasando algo grave”, recordó.

Además, reveló que ambos le pidieron a su abuelo que los sacara de esa situación y les permitiera vivir con él. “Nosotros le empezamos a pedir que no queríamos vivir más en esa casa, que queríamos vivir con él y nos escuchó. Él fue la primera persona que nos escuchó”, expresó.

El rol fundamental de Gustavo Yankelevich

Valentín también recordó el proceso judicial que atravesaron hasta que la tenencia quedó en manos de su abuelo materno. Al hablar sobre ese período, destacó el papel que tuvo Gustavo en su vida y en la de su hermano.

“Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida”, afirmó. Y agregó que, además de ayudarlos a salir de aquella situación, les brindó el afecto y la contención que necesitaban después de la muerte de su mamá.

“Nos dio lo único que necesitábamos como dos nenes que habían perdido a su madre, y en este caso a su padre, porque si vos me preguntás a mí, fue como perderlo... yo no tenía padre. Nos dio lo único que necesitábamos, que era amor. Amor y contención”, sostuvo.

Por último, el joven habló sobre el futuro que desea construir y el tipo de familia que sueña tener. “Y darle todo lo que yo nunca tuve, que fue amor”, manifestó.

A modo de cierre, comparó las dos figuras que marcaron su vida y destacó la influencia de su abuelo en su formación personal. “Tengo las dos caras de la moneda. Tengo todo lo que no hay que ser, que es Darío, y tengo todo lo que sí hay que ser, que es Gustavo. Él fue nuestro padre”, concluyó.