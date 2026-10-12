Ricardo Darín compartió la felicidad por su nieto Dante

El actor se mostró feliz por la llegada del hijo de Chino Darín y Úrsula Corberó, y contó cómo hace para acompañar su crecimiento a la distancia. Además, adelantó detalles sobre el futuro de El Eternauta y habló de su nueva película.

Ricardo Darín atraviesa una etapa especial desde el nacimiento de su nieto Dante, fruto de la relación entre su hijo, Chino Darín, y la actriz española Úrsula Corberó. El bebé nació en febrero de este año en Barcelona y se convirtió en el centro de atención de toda la familia.

En una entrevista con Catalina Dlugi para el programa Agarrate Catalina, de La Once Diez Radio Ciudad AM 1110, el actor contó cómo vive su nueva faceta como abuelo y reconoció que está completamente fascinado con el pequeño.

“Estoy enloquecido. Estamos todos, estamos todos enloquecidos con él”, expresó con entusiasmo.

La ternura de Ricardo Darín al hablar de su nieto

Durante la charla, Darín describió la personalidad de Dante y destacó la tranquilidad que transmite el bebé. Conmovido, relató cómo son esos pequeños momentos que comparte con él.

“Es un chico tan sereno. Sabés que se despierta de la siesta, te mira fijo y de golpe hace una sonrisa. Te derrite. Estamos enamorados. Estamos en pleno idilio”, contó.

Sin embargo, la distancia entre Argentina y España representa una dificultad para estar presente en cada etapa del crecimiento de su nieto. Por eso, el actor y su esposa, Florencia Bas, organizan sus viajes de acuerdo con sus compromisos laborales.

“Vas a viajar todas las veces que puedas para estar cerquita, porque es una etapa del desarrollo de los chicos que, si te la perdés, lo lamentás. Y en este caso la distancia nos juega un poco en contra”, reflexionó.

También se refirió a una fotografía que Chino Darín compartió en sus redes sociales, en la que aparece sosteniendo a Dante en brazos. “Esa foto lo resume todo”, aseguró.

Y agregó sobre la experiencia de tenerlo cerca: “Tenerlo entre brazos, además con esa calma, con ese temperamento que tiene, la verdad que es un deleite”.

Qué adelantó Ricardo Darín sobre la segunda temporada de El Eternauta

En la misma entrevista, el actor habló sobre el futuro de El Eternauta, la serie de Netflix que protagonizó y por la que recibió una nominación a los premios Emmy Internacionales.

Darín adelantó que la segunda temporada profundizará en los conflictos humanos y existenciales de los sobrevivientes. Además, reveló que existe la posibilidad de cerrar la historia con una tercera entrega más breve o una película.

“Hay pensado una tercera corta temporada para el final, que es una idea que a mí me gusta mucho, o una película”, explicó.

El actor también destacó el compromiso del equipo de producción para mantener el nivel alcanzado por la primera temporada y responder a las expectativas del público.

“Lo que estamos pretendiendo es no bajar el nivel de lo que la gente está esperando ver”, sostuvo. En ese sentido, mencionó el trabajo conjunto del director Bruno Stagnaro, la productora K&S y Netflix.

Además, recordó la presentación del primer capítulo en pantalla grande, en Costa Salguero, y expresó su deseo de repetir esa experiencia con los próximos episodios.

La nueva película de Ricardo Darín y su defensa de la experiencia del cine

Otro de los temas de la entrevista fue Lo dejamos acá, la película que protagoniza junto a Diego Peretti y que tiene previsto su estreno en Netflix para el 16 de octubre, según lo anunciado.

Darín elogió el trabajo de su compañero y adelantó algunos detalles de la historia, centrada en un profesional de la psicología que se aparta de los métodos tradicionales de su disciplina.

“Es un hombre que perdió la paciencia, cosa nada recomendable en el terreno de la psicología”, explicó sobre su personaje.

Por otra parte, el actor reflexionó sobre el impacto de las plataformas de streaming en la industria audiovisual y defendió la importancia de recuperar el hábito de ir a las salas.

“Necesitamos que la gente vuelva al cine como la gente va al teatro. Ese ritual de estar todos juntos bajo un mismo techo, participando de una historia codo a codo con la comunidad, no se parece a nada”, afirmó.

Mientras combina sus proyectos cinematográficos con sus compromisos teatrales junto a Andrea Pietra en Escenas de la vida conyugal, Darín también busca hacerse tiempo para viajar a España y disfrutar de Dante. Una nueva etapa personal que, según sus propias palabras, lo tiene completamente enamorado de su primer nieto.