Reflotaron una entrevista a Darío Giordano

El empresario volvió a quedar en el centro de la atención luego de que su hijo Valentín denunciara haber sufrido violencia física y psicológica. En medio de la repercusión, resurgió una entrevista en la que recordó a la actriz y habló sobre el vínculo de sus hijos con el legado de su mamá.

Darío Giordano, el exmarido de Romina Yan, volvió a ser noticia después de que su hijo Valentín relatara el calvario que, según denunció, vivió tras la muerte de su mamá. En este contexto, volvió a circular una de las pocas entrevistas que el empresario brindó públicamente, en la que recordó a la actriz y se refirió a sus hijos Franco, Valentín y Azul.

La entrevista tuvo lugar en septiembre de 2018, cuando Giordano asistió a ViveRo, el homenaje que Cris Morena y Gustavo Yankelevich organizaron para recordar a Romina, a ocho años de su muerte.

En diálogo con el programa Hay que ver, de El Nueve, el empresario expresó su emoción por el tributo. “Felices, siempre es hermoso recordarla y ahora más con este homenaje que es maravilloso para nosotros”, sostuvo.

El recuerdo de Darío Giordano sobre Romina Yan

Durante la entrevista, Giordano también habló sobre cómo recordaba a su exmujer y marcó una diferencia entre la actriz y el personaje de Belén Fraga, al que interpretaba en Chiquititas.

“A mí me toca otra Ro, no es Belén Fraga. Mi Ro, como digo a veces, tiene más que ver con eso, con una persona maravillosa que unía, que era todo amor y eso estará siempre conmigo y con todos”, expresó.

Además, se refirió a la manera en que sus hijos mantienen presente la memoria de su mamá y al vínculo que construyeron con su legado artístico.

“Es eso, es entender también esa parte maravillosa de su mamá y poder agradecer y vivir eso con ellos, que hoy son artistas también y heredaron de ella todo”, señaló.

Por último, destacó la emoción que le generaba verlos sobre el escenario en el mismo espacio en el que tantas veces había visto actuar a Romina. “Así que verlos a ellos arriba del escenario, de este escenario que la vimos siempre a ella, es maravilloso y muy movilizante”, concluyó.