Marcela Pagano cuestionó a Martín Menem y sus hermano por sus negocios en el ámbito privado

Marcela Pagano cuestionó el ingreso de Tech Security a la Línea Mitre desde el 1° de noviembre.

La diputada afirmó que el cambio de prestadora se realizaría sin una nueva licitación.

Pagano recordó que Martín Menem cedió sus cuotas de Tech Security a su hermano Adrián en diciembre de 2023.

La legisladora mencionó contratos de la empresa vinculados con el Banco Nación y el Hospital Dr. René Favaloro.

El planteo incluyó dudas sobre la antigüedad y la continuidad laboral de los vigiladores que pasarían de Líderes a Tech Security.

La denuncia reabrió el debate sobre las contrataciones estatales y la necesidad de verificar el procedimiento mediante documentación oficial.

La diputada nacional Marcela Pagano volvió a poner bajo cuestionamiento los vínculos comerciales entre el entorno familiar de Martín Menem y el Estado, al advertir que la empresa de seguridad privada Tech Security comenzará a prestar servicios en la Línea Mitre desde el 1° de noviembre. La legisladora sostuvo que el cambio de prestadora se realizaría sin una nueva licitación y reclamó explicaciones sobre el procedimiento de contratación y la situación laboral de los vigiladores involucrados.

El planteo fue difundido por Pagano a través de una publicación en la red social X, donde apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados y su entorno familiar. “Piedra libre para Martín Menem”, escribió la legisladora, al cuestionar la llegada de la firma al servicio ferroviario y advertir sobre la continuidad de negocios con organismos públicos por parte de una empresa vinculada a los hermanos del dirigente libertario.

Uno de los antecedentes mencionados por Pagano se remonta al 6 de diciembre de 2023, cuatro días antes de la asunción presidencial de Javier Milei. Según recordó, en esa fecha Menem cedió sus cuotas de Tech Security a su hermano Adrián. La diputada utilizó ese dato para cuestionar la separación entre la participación formal del titular de la Cámara baja y los negocios de su familia. “Las cuotas cambian de mano. No cambian de apellido”, expresó.

La legisladora también hizo referencia a contratos anteriores obtenidos por la compañía para prestar servicios de vigilancia en distintas dependencias estatales. Entre ellos, mencionó una preadjudicación por $3.933 millones para la seguridad de la sede central del Banco Nación y otras instalaciones, registrada durante 2025. Asimismo, señaló un contrato por $1.312 millones para brindar vigilancia durante seis meses en el Hospital Dr. René Favaloro.

A esos antecedentes sumó referencias a vínculos comerciales con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y a servicios prestados para el ferrocarril Belgrano Cargas. Con ese conjunto de operaciones como argumento, Pagano cuestionó las declaraciones de Menem respecto de su relación con la empresa y afirmó que, desde que asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, la firma de sus hermanos amplió sus negocios con el Estado.

La diputada también recordó que Tech Security recibió sanciones en la provincia de Buenos Aires durante 2020 por incumplimientos relacionados con el personal y los equipos de comunicación. Esos antecedentes formaron parte de sus objeciones sobre la compañía, aunque su nuevo planteo se concentró en las condiciones bajo las cuales asumiría el servicio de vigilancia en la Línea Mitre.

En ese punto, Pagano aseguró que la operación comprende 228.384 horas de trabajo anuales y planteó interrogantes sobre el traspaso de los vigiladores que actualmente prestarían tareas para la firma Líderes. Su principal preocupación estuvo relacionada con la continuidad laboral de los trabajadores y el reconocimiento de la antigüedad acumulada.

“¿Alguien les garantizó su antigüedad?”, preguntó la legisladora, al poner en discusión las condiciones en las que se concretaría el cambio de prestadora. La inquietud apunta a determinar si el traspaso contempla garantías para los empleados que ya desarrollan tareas de seguridad en el servicio ferroviario y qué ocurrirá con sus derechos laborales cuando se produzca la modificación contractual.

Otro de los aspectos cuestionados fue el mecanismo de contratación. Pagano afirmó que, tras revisar el portal de compras de Trenes Argentinos, no encontró un nuevo procedimiento para contratar servicios de vigilancia física en la Línea Mitre. A partir de esa observación, sostuvo que el ingreso de Tech Security se concretaría sin una nueva licitación, una afirmación que requiere ser contrastada con la documentación oficial correspondiente.

La legisladora cerró su publicación con nuevas críticas a Menem y a su entorno político. También denunció que su actividad parlamentaria estaría atravesada por situaciones de hostigamiento y reivindicó su decisión de continuar exponiendo lo que considera irregularidades en las contrataciones estatales.

El episodio vuelve a instalar la discusión sobre los vínculos entre empresas privadas y organismos públicos, así como sobre los mecanismos de adjudicación, la transparencia administrativa y las garantías laborales en los servicios tercerizados. Las objeciones formuladas por Pagano colocan el foco sobre la contratación en la Línea Mitre, cuyo procedimiento y condiciones deberán evaluarse a partir de los antecedentes y documentos oficiales disponibles.