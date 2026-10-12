Tecpetrol invertirá US$ 6.432 millones en Vaca Muerta para perforar 380 pozos y ampliar la producción petrolera

Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén desarrollarán Los Toldos II Este mediante una inversión total de US$ 6.432 millones.

El proyecto fue incorporado al RIGI como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

El plan contempla la perforación de 380 pozos horizontales con ramas laterales de 2.700 metros promedio.

La Planta Central de Tratamiento tendrá capacidad para procesar 70.000 barriles diarios de petróleo y 3,6 millones de metros cúbicos de gas natural.

La inversión se distribuirá en tres etapas y el cronograma de ejecución se extenderá hasta 2054.

El Ministerio de Economía estimó la generación de 3.100 empleos directos y 4.800 indirectos.

El desarrollo de uno de los proyectos petroleros de mayor escala previstos en Neuquén quedó formalizado con la incorporación de Los Toldos II Este al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa, a cargo de Tecpetrol junto con Gas y Petróleo del Neuquén S.A., contempla una inversión de US$ 6.432 millones para ampliar la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta, construir instalaciones de procesamiento y desarrollar infraestructura para transportar la producción.

La aprobación fue establecida mediante la Resolución 1771/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. El emprendimiento fue encuadrado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una categoría del régimen destinada a inversiones de gran escala con proyección exportadora.

La ejecución estará a cargo de la UT RIGI Los Toldos, una Unión Transitoria integrada por Tecpetrol S.A. y Gas y Petróleo del Neuquén S.A. El programa contempla tres etapas de desembolsos y obras, con un horizonte que se extenderá hasta 2054. La planificación incluye la construcción de infraestructura inicial, la ampliación de la capacidad de procesamiento y la perforación progresiva de los pozos previstos.

Uno de los componentes centrales será la perforación de 380 pozos horizontales, cuyas ramas laterales tendrán una longitud promedio de 2.700 metros. Este sistema de explotación permite desarrollar extensos tramos dentro de las formaciones que contienen hidrocarburos no convencionales y constituye una pieza fundamental para incrementar la producción en el área.

Las perforaciones se distribuirán de manera escalonada. Durante la primera etapa se realizarán 16 pozos; en la segunda se incorporarán otros 91, mientras que los 273 restantes se ejecutarán durante el tercer período. La secuencia estará acompañada por las inversiones necesarias para garantizar el tratamiento y el transporte de los hidrocarburos extraídos.

El plan también prevé la construcción de una Planta Central de Tratamiento, diseñada para procesar hasta 70.000 barriles diarios de petróleo y 3,6 millones de metros cúbicos de gas natural. A esa infraestructura se sumarán un oleoducto y un gasoducto destinados a conectar las instalaciones productivas con los sistemas de evacuación correspondientes.

La disponibilidad de estas instalaciones será determinante para acompañar el crecimiento de la producción. Por eso, el cronograma establece que las primeras inversiones se concentren en las obras necesarias para poner en funcionamiento el desarrollo, mientras que la ampliación posterior de la capacidad de procesamiento permitirá acompañar la incorporación gradual de nuevos pozos.

Un desembolso distribuido en tres etapas

El presupuesto de US$ 6.432 millones quedó dividido en tres períodos con montos y plazos específicos. La primera fase comenzó, según el cronograma establecido, el 1° de noviembre de 2024 y finalizará el 28 de febrero de 2027. Para ese tramo se prevé una inversión de US$ 1.635 millones, destinada a infraestructura, plantas, ductos y las primeras perforaciones.

La segunda etapa se extenderá desde el 1° de marzo de 2027 hasta el 30 de junio de 2029, con desembolsos por US$ 1.268 millones. Durante ese período se ampliarán las instalaciones de procesamiento hasta alcanzar la capacidad prevista y se incorporarán los 91 pozos correspondientes a esa fase.

El tercer tramo comenzará el 1° de julio de 2029 y continuará hasta 2054. Con una inversión de US$ 3.529 millones, concentrará la mayor parte de las perforaciones pendientes y permitirá completar los 273 pozos restantes. En conjunto, los tres períodos conforman el monto total comprometido para el proyecto.

Además, la Unión Transitoria declaró una inversión de US$ 1.760.214.800 en activos computables durante los primeros dos años. Ese compromiso comprende bienes de capital, equipamiento, infraestructura, ingeniería y servicios vinculados con el desarrollo, y supera el mínimo equivalente al 20% exigido para acceder al régimen, según las condiciones normativas aplicables.

En materia laboral, el Ministerio de Economía informó que el emprendimiento generará 3.100 puestos de trabajo directos y otros 4.800 indirectos. Esas cifras corresponden a las estimaciones difundidas por la cartera económica y están asociadas con las distintas fases de construcción y desarrollo.

La incorporación de Los Toldos II Este al RIGI se suma a los proyectos orientados a ampliar la capacidad productiva de Vaca Muerta. La iniciativa combina nuevas perforaciones, infraestructura de tratamiento y sistemas de transporte con un programa de inversión que se prolongará durante varias décadas. Su ejecución buscará incrementar la extracción de petróleo y gas y fortalecer la infraestructura necesaria para comercializar esos recursos, en particular dentro de una estrategia de desarrollo con proyección exportadora.