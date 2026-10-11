Marcas internacionales llegan a la Argentina pese a la caída del consumo

Marcas internacionales como Mango, Superdry y Karl Lagerfeld desembarcan en la Argentina pese a la retracción del consumo.

El indicador de consumo cayó un 1,1% interanual en agosto y acumuló una baja del 0,4% en los primeros ocho meses de 2026.

La producción textil retrocedió un 22,6% interanual entre enero y julio, según los datos presentados.

La apertura comercial y las perspectivas de mediano plazo explican parte de las decisiones de inversión de las marcas extranjeras.

Las automotrices chinas amplían su presencia y representaban el 13% de los vehículos vendidos en agosto.

Los fabricantes locales advierten sobre los costos, la carga fiscal y las dificultades para competir con productos importados.

La apertura de locales de grandes marcas internacionales de indumentaria contrasta con la retracción del consumo y la caída de la producción textil argentina. Mientras los hogares enfrentan dificultades para sostener sus gastos, nuevas empresas extranjeras desembarcan en los principales centros comerciales y proyectan expandirse durante los próximos años. La apertura comercial y las perspectivas de crecimiento a mediano plazo aparecen entre los factores que explican esta apuesta por el mercado local.

Entre las incorporaciones recientes figuran la británica Superdry y la francesa Karl Lagerfeld, que abrieron locales en Unicenter. A esa lista se suman las marcas Jack & Jones, Only y Balmohk, del grupo danés Bestseller, que llegarán al mismo centro comercial de la mano de Grupo One. En Alto Palermo abrió la española Mango a comienzos de octubre, mientras que H&M tiene previsto desembarcar en 2027. También se instaló Kiabi en la peatonal Florida y Decathlon anunció nuevas aperturas en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. La uruguaya Indian también amplió su presencia en el mercado argentino.

El movimiento empresarial se produce en un escenario de consumo todavía debilitado. En agosto de 2026, el Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios registró una caída interanual del 1,1% y una baja desestacionalizada del 0,8% frente a julio. En los primeros ocho meses del año, el retroceso acumulado llegó al 0,4%, en comparación con un período que ya mostraba dificultades.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos reflejan un comportamiento dispar en los centros comerciales. En julio, el consumo en shoppings creció un 1,9% frente al mismo mes de 2025, pero el acumulado de los primeros siete meses mostró una disminución del 2% interanual.

La situación es más compleja para la industria textil nacional. En julio, la actividad del sector cayó un 13% respecto del mismo mes del año anterior y quedó un 33,8% por debajo de julio de 2023. Entre enero y julio de 2026, la contracción alcanzó el 22,6% interanual y el 33,9% frente a 2023. En prendas de vestir, cuero y calzado, la producción retrocedió un 15,9% en julio y acumuló una baja del 14,4% durante los primeros siete meses.

Pese a estos indicadores, las compañías internacionales evalúan sus decisiones con una perspectiva que excede la coyuntura inmediata. La desregulación de las importaciones facilita el ingreso de productos y puede contribuir a reducir determinados precios, mientras que las expectativas económicas para los próximos años también influyen en los planes de inversión.

Yanina Soledad Lojo, asesora de comercio internacional y finanzas, explicó que la llegada de nuevas marcas no necesariamente contradice la caída del consumo. Según su análisis, las empresas que deciden instalar locales propios evalúan horizontes de mediano y largo plazo, porque necesitan organizar la logística, encontrar socios y adaptarse a las regulaciones antes de iniciar operaciones.

La estrategia también puede responder a una apuesta regional. Ezequiel García, cofundador de Tango Fabric, que participa en la llegada de Superdry, señaló que la Argentina fue elegida como base para desarrollar operaciones en Latinoamérica, por su tradición en moda y su potencial como plataforma regional. En la misma línea, Lucas Lisarrague, Country Head de Grupo One, destacó la intención de construir una operación sólida y sostenida en el tiempo.

El fenómeno tiene un paralelo en el mercado automotor, donde las marcas chinas ganan terreno pese a la caída de las ventas de vehículos nuevos. En agosto, las automotrices asiáticas representaban el 13% de los vehículos comercializados, mientras que las ventas de cero kilómetro habían retrocedido un 11,5% interanual en septiembre y acumulaban una baja del 13% en el año.

La expansión china genera preocupación entre los fabricantes instalados en el país. Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, advirtió sobre las dificultades de competitividad, la carga fiscal y los costos locales. Incluso señaló que importar una autoparte china puede resultar más barato que adquirirla a un proveedor situado junto a la planta de General Pacheco.

La llegada de marcas extranjeras a la indumentaria y el avance asiático en el sector automotor muestran cómo la apertura comercial modifica la competencia en distintos rubros. Mientras las empresas internacionales encuentran oportunidades de expansión, la producción local enfrenta el desafío de mejorar su competitividad en un mercado donde el consumo todavía no logra consolidar una recuperación.