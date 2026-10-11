Karina Milei demora los pactos electorales y prioriza las condiciones para las alianzas de 2027

Karina Milei busca evitar acuerdos electorales anticipados con el PRO y los gobernadores.

Mendoza, Entre Ríos y Chaco son los tres distritos donde ya se definió avanzar con un frente común.

La Libertad Avanza pretende que sus aliados se comprometan a aplicar políticas similares a las del Gobierno nacional.

La aprobación del Presupuesto y la definición de las reglas electorales forman parte de las prioridades oficiales.

La conducción libertaria minimiza la posibilidad de que Patricia Bullrich compita contra Javier Milei en 2027.

Bullrich se reunió con Milei en Olivos y presentó una propuesta de reforma del sistema previsional.

La Libertad Avanza comenzó a delinear su estrategia para las elecciones presidenciales y provinciales de 2027, pero la conducción del partido, encabezada por Karina Milei, resolvió evitar definiciones anticipadas sobre las alianzas con el PRO y los gobernadores. La intención es negociar acuerdos de acuerdo con la realidad política de cada distrito y, al mismo tiempo, utilizar el comportamiento legislativo de los posibles socios como un criterio central para decidir con quiénes competir en conjunto.

Las conversaciones con los distintos sectores aliados se desarrollan desde hace meses, tanto en la Casa Rosada como a través de contactos formales e informales con mandatarios provinciales. Sin embargo, todavía no existen definiciones generales sobre la conformación de los frentes electorales. La estrategia genera diferencias dentro de la mesa política del Gobierno, donde el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó la conveniencia de acelerar los acuerdos con las provincias para fortalecer la gobernabilidad.

Cerca de Karina Milei sostienen, en cambio, que cerrar una alianza demasiado pronto no garantiza el acompañamiento legislativo ni asegura que los socios mantengan su respaldo durante toda la campaña. Por eso, la conducción libertaria considera que los entendimientos deben construirse sobre compromisos concretos y no limitarse a anuncios públicos o fotografías entre dirigentes.

En el oficialismo aseguran que habrá acuerdos donde resulte conveniente, aunque con modalidades diferentes según las características de cada provincia. En algunos distritos, La Libertad Avanza competirá directamente contra los gobiernos locales, mientras que en otros buscará una convivencia electoral menos confrontativa. También habrá lugares donde se conformarán alianzas formales.

Por ahora, los únicos tres distritos donde ya está decidido avanzar con un frente común son Mendoza, Entre Ríos y Chaco. En Mendoza, sin embargo, surgieron diferencias por la sucesión del gobernador Alfredo Cornejo, quien no puede buscar la reelección. El mandatario pretende impulsar a uno de sus funcionarios, mientras que el diputado nacional Luis Petri ya manifestó su intención de competir por el cargo. En la conducción libertaria confían en que las diferencias podrán resolverse mediante un consenso.

La definición de las candidaturas tampoco estará necesariamente vinculada con la pertenencia partidaria de quienes encabecen las listas. En el entorno de la secretaria general de la Presidencia reconocen que el oficialismo carece de dirigentes propios con suficiente peso en buena parte del país, aunque identifican excepciones en provincias como Tierra del Fuego y Córdoba.

Frente a esa limitación, la estrategia consiste en ampliar la presencia territorial de La Libertad Avanza mediante candidatos de distintos espacios que asuman el compromiso de aplicar políticas similares a las del Gobierno nacional. Para la conducción partidaria, el objetivo no se limita a ganar elecciones, sino también a construir una estructura política con proyección más allá del mandato de Javier Milei.

La negociación electoral estará condicionada, además, por las discusiones institucionales que el oficialismo pretende resolver en el Congreso. Entre sus prioridades figuran la definición de las reglas electorales, la eventual eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la aprobación del Presupuesto. En la Casa Rosada también observan cómo votaron los gobernadores y sus legisladores en los debates recientes antes de avanzar con compromisos políticos.

La conducción libertaria relativiza la importancia de las PASO y considera que su continuidad no representa una preocupación central. Al mismo tiempo, minimiza la posibilidad de que Patricia Bullrich, actual presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, dispute la candidatura presidencial de Milei. Cerca de Karina sostienen que la decisión sobre una eventual interna dependerá de la conducción partidaria.

En ese contexto, Bullrich se reunió con el Presidente durante más de dos horas y media en la Quinta de Olivos, en un encuentro destinado a reducir las tensiones surgidas después de algunas diferencias públicas. Durante la conversación, la senadora expuso sus observaciones sobre la marcha de la economía y presentó una propuesta de reforma previsional. Milei consideró que esa iniciativa requiere un análisis profundo antes de avanzar, aunque también manifestó coincidencias con otros planteos.

Por ahora, el Gobierno busca evitar una confrontación abierta con la legisladora y sostiene que sus críticas pueden contribuir a revisar decisiones. Mientras tanto, Karina Milei mantiene el control de la estrategia electoral y procura que los acuerdos para 2027 respondan tanto a las necesidades de cada provincia como a los objetivos políticos y legislativos de la administración nacional.