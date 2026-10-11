Urtubey cuestionó a Milei por incumplir la ley de financiamiento universitario

Juan Manuel Urtubey reclamó que el Gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario.

El ex gobernador de Salta afirmó que respetar las normas es una condición básica de la democracia.

Urtubey cuestionó al Ejecutivo por desoír, según su planteo, a la Justicia, al Congreso y a la Constitución.

El Gobierno apeló el fallo que ordenaba la aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario.

La administración nacional argumentó que la norma carece de una fuente específica de financiamiento y exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios.

El dirigente también cuestionó anteriormente decisiones vinculadas con la ley de tierras y la vigencia del DNU 70.

El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades sumó un nuevo cuestionamiento político luego de que el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, reclamara el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario y advirtiera sobre las consecuencias institucionales de desatender las normas vigentes. El dirigente sostuvo que respetar la legislación constituye una condición básica para el funcionamiento democrático y cuestionó la posición de la administración de Javier Milei frente a las decisiones de la Justicia y del Congreso.

A través de sus redes sociales, Urtubey afirmó que la aplicación de la ley no puede quedar sujeta a la voluntad del Poder Ejecutivo. “Cumplir la ley no es opcional: es la base de la democracia y de cualquier proyecto nacional de desarrollo. La ley de financiamiento universitario tiene que cumplirse”, expresó al referirse a la controversia por los recursos destinados a las casas de altos estudios.

El ex mandatario salteño profundizó sus críticas al considerar que la postura oficial genera un problema institucional y afecta la seguridad jurídica del país. En ese sentido, cuestionó que el Ejecutivo desoiga tanto a la Justicia como al Congreso y sostuvo que esa conducta supone un desprecio por la Constitución y las leyes nacionales.

Las declaraciones se conocieron en una nueva instancia de la disputa por el financiamiento universitario, luego de que el Gobierno apelara el fallo judicial que ordenaba cumplir de manera inmediata con la normativa. El recurso, conocido este viernes 9 de octubre, profundizó el enfrentamiento entre la administración nacional y el sector universitario, en un escenario en el que no se advierte una solución próxima.

Entre los argumentos presentados para fundamentar la apelación, el Gobierno sostuvo que la ley no establece una fuente de financiamiento específica y suficiente para afrontar las obligaciones previstas. Además, planteó que la aplicación de la norma exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios, un porcentaje que, según la posición oficial, tendría consecuencias sobre la distribución de los recursos presupuestarios.

El Ministerio de Capital Humano también cuestionó la vía judicial utilizada para reclamar el cumplimiento de la ley. Según el planteo del área, el amparo colectivo no sería un mecanismo adecuado para resolver de manera definitiva una controversia que, a su entender, requiere establecer previamente determinados hechos.

La apelación vuelve a colocar en el centro de la discusión el alcance de las obligaciones del Estado frente a una ley aprobada por el Congreso y las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos públicos. Mientras el Gobierno sostiene que existen dificultades vinculadas con el financiamiento y el procedimiento judicial, sus críticos reclaman que se cumpla la normativa y advierten sobre los efectos institucionales de mantener el conflicto abierto.

La intervención de Urtubey se inscribe, además, en una serie de cuestionamientos que el ex gobernador formuló frente a otras decisiones de la administración libertaria. En una controversia anterior relacionada con la ley de tierras, el dirigente había reclamado a la Corte Suprema que evitara resolver cuestiones de gran trascendencia mediante procedimientos que consideraba insuficientes.

En aquella oportunidad, también cuestionó el funcionamiento de los decretos de necesidad y urgencia impulsados por el Gobierno. Al referirse al DNU 70, sostuvo que la norma volvió a regir por una cuestión procesal, pese a que el oficialismo no había conseguido los votos necesarios en el Congreso, según su interpretación.

Ambas intervenciones reflejan la preocupación que Urtubey expresa sobre la relación entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el caso universitario, su planteo apunta específicamente a que las diferencias sobre la disponibilidad presupuestaria no desplacen la obligación de cumplir con las disposiciones legales vigentes.

La disputa por el financiamiento universitario permanece así abierta, con el Gobierno decidido a sostener su apelación y con dirigentes opositores que reclaman la aplicación de la ley. El desenlace judicial será determinante para establecer los próximos pasos del conflicto, mientras continúa el debate sobre los límites de la administración presupuestaria y el respeto a las decisiones institucionales.