Milei cruzó a María O’Donnell y reavivó la polémica por el nazismo y la izquierda

Javier Milei cuestionó a María O’Donnell el 8 de octubre y la vinculó con ideas que atribuyó al nazismo.

El Presidente volvió a sostener que el nazismo pertenecía a la izquierda por la denominación socialista del partido de Adolf Hitler.

O’Donnell había analizado las diferencias entre países musulmanes respecto de los derechos individuales y los sistemas democráticos.

La periodista también cuestionó que el avance del islamismo fuera presentado como una amenaza generalizada para Occidente.

Daniel Parisini y Santiago Oría criticaron las declaraciones de O’Donnell antes de la intervención presidencial.

El enfrentamiento combinó la discusión sobre el islam y la inmigración con una controversia sobre la clasificación ideológica del nazismo.

Una discusión sobre el islam, la inmigración y los derechos individuales en Europa derivó en un nuevo enfrentamiento político cuando el presidente Javier Milei cuestionó públicamente a la periodista María O’Donnell y la vinculó ideológicamente con el nazismo. El intercambio, ocurrido el 8 de octubre en la red social X, se produjo en medio de la controversia impulsada por el mandatario sobre la ubicación ideológica del Partido Nacionalsocialista Alemán, encabezado por Adolf Hitler.

Milei reaccionó a una columna de O’Donnell en la que la periodista había analizado la relación entre el islam y las sociedades europeas. En su publicación, el Presidente acusó a la comunicadora de sostener posiciones que, según su interpretación, presentarían similitudes con las ideas que ella misma identifica como propias de la extrema derecha.

“Le sacaron la careta a la zurda de ‘buenos modales’ que tiene muchos puntos en común con el Partido NaZional Socialista Alemán de los Trabajadores”, escribió el mandatario. Luego cuestionó el uso del término “ultraderecha” y sostuvo que calificar al nazismo como una corriente de extrema derecha constituía, a su juicio, una muestra de desconocimiento ideológico.

Las expresiones presidenciales se inscribieron en una discusión que Milei venía sosteniendo durante los últimos días, en la que argumentó que el nazismo pertenecía a la izquierda porque el nombre oficial del partido de Hitler incluía la palabra socialista. La controversia con O’Donnell trasladó ese debate al terreno de la confrontación pública con periodistas y referentes políticos.

El análisis de O’Donnell sobre el islam en Europa

El origen del intercambio estuvo en una intervención de la periodista durante su programa en Urbana Play. Allí, O’Donnell se refirió a un artículo reciente de la revista británica The Economist y examinó las diferencias entre los países de mayoría musulmana en relación con el respeto por los derechos individuales y el funcionamiento de sus instituciones políticas.

La comunicadora señaló que existen gobiernos de países musulmanes que muestran escaso respeto por las libertades individuales, pero también mencionó sociedades que profesan el islam y cuentan con sistemas democráticos.

En ese marco, cuestionó las interpretaciones que presentan el crecimiento del islamismo como una amenaza generalizada para Occidente. También consideró que ese fenómeno no tiene una expresión significativa en Argentina, al vincular su evaluación con las principales corrientes migratorias que llegan al país.

Sus comentarios provocaron cuestionamientos de dirigentes y simpatizantes del oficialismo, que interpretaron sus afirmaciones como una minimización de los problemas relacionados con determinados movimientos islamistas y sus posiciones frente a los derechos de las mujeres y de las personas homosexuales.

Las críticas de Gordo Dan y Santiago Oría

Uno de los primeros en responder fue Daniel Parisini, conocido en las redes sociales como Gordo Dan, quien acusó a O’Donnell de restarle importancia a las cuestiones vinculadas con los derechos de las mujeres y de las personas homosexuales en Europa. En su publicación, cuestionó lo que consideró una defensa de la inmigración islámica y calificó esa postura como una expresión del feminismo contemporáneo.

Posteriormente intervino Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Casa Rosada, quien también criticó a la periodista y cuestionó sus posiciones políticas. El funcionario sostuvo que las políticas públicas del Gobierno eran, según su interpretación, diametralmente opuestas a las del nazismo y defendió el lugar de la derecha liberal en la confrontación histórica con ese régimen.

Oría, además, vinculó las posiciones atribuidas a O’Donnell con el componente socialista presente en la denominación del partido de Hitler y recomendó la lectura del libro Nazi-comunismo, del autor Axel Kaiser.

La intervención posterior de Milei elevó el enfrentamiento al nivel presidencial y amplificó una discusión que había comenzado con una reflexión sobre religión, migración y derechos individuales.

Una disputa que excede el intercambio en redes

El episodio reunió dos controversias diferentes: por un lado, el debate sobre el islamismo, la inmigración y las libertades individuales; por otro, la interpretación histórica de la ideología nazi y su ubicación dentro del espectro político.

La discusión sobre el nazismo quedó así incorporada a un nuevo cruce entre el Gobierno y una periodista, con acusaciones ideológicas de ambos lados del debate público. Las publicaciones de Milei, Parisini y Oría reflejaron el rechazo del oficialismo a los planteos de O’Donnell, mientras que el origen de la polémica estuvo en el análisis que la comunicadora realizó sobre las diferencias entre las sociedades musulmanas y la percepción de una amenaza para Occidente.