Mársico, contra SADAIC y AADI-CAPIF: “Hay que ir a la Justicia y no pagarles”

RESUMEN

Lisandro Mársico cuestionó los cobros de SADAIC y AADI-CAPIF por la utilización de música en eventos privados.

Sostuvo que no corresponde exigir pagos por una reunión de carácter privado.

Puso como ejemplo las fiestas de 15 años y los costos que deben afrontar las familias.

Planteó que la discusión debe trasladarse al ámbito judicial.

Su postura vuelve a poner en debate los límites de los derechos de autor y los cobros por el uso de música en celebraciones particulares.

El dirigente rafaelino Lisandro Mársico fue contundente al referirse a los reclamos de SADAIC y AADI-CAPIF, las entidades que representan derechos vinculados con la música, y cuestionó que se pretenda cobrar por la utilización de canciones en reuniones de carácter privado.

“Hay que ir a la Justicia”, sostuvo Mársico, al plantear su desacuerdo con estos cobros y remarcar que, a su entender, no resulta válido que se exija un pago por una celebración privada. En ese sentido, puso como ejemplo las tradicionales fiestas de 15 años, acontecimientos familiares que implican gastos importantes y que, según su planteo, no deberían sumar este tipo de exigencias.

La discusión no es menor. Organizar una fiesta significa afrontar gastos de salón, comida, bebida, decoración, música y numerosos servicios. Para muchas familias, reunir el dinero necesario demanda meses de esfuerzo y planificación. Por eso, la posibilidad de tener que pagar también por la música que se escucha durante una celebración privada genera cuestionamientos y abre un debate sobre el alcance de los derechos de autor.

Mársico consideró que el camino debe ser judicial y cuestionó la idea de aceptar estos reclamos sin discutir su legitimidad. Su posición apunta a que la controversia se resuelva ante los tribunales, en lugar de que los organizadores de eventos deban asumir automáticamente los pagos exigidos.

Sin embargo, el alcance de las obligaciones depende de las circunstancias de cada evento y de las normas aplicables. No toda celebración denominada privada queda necesariamente exenta de derechos de autor, por lo que una eventual decisión de no pagar no elimina por sí misma el riesgo de un reclamo legal.

El planteo de Mársico instala una discusión concreta: hasta dónde pueden llegar los cobros por la música en las celebraciones familiares y qué herramientas tienen los ciudadanos para cuestionarlos. Una controversia que merece claridad jurídica, reglas comprensibles y respuestas que contemplen tanto los derechos de los autores como la situación de quienes organizan una fiesta.