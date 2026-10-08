Carlos Tevez quedó afuera de un club de Turquía

Carlos Tevez fue mencionado en las últimas horas como uno de los posibles candidatos para convertirse en el nuevo entrenador de Gençlerbirliği, de la Primera División de Turquía. Sin embargo, desde el club turco descartaron de manera contundente cualquier contacto con el exdelantero argentino.

El presidente de la institución, Arda Çakmak, fue consultado sobre la posibilidad de contratar al Apache y negó que forme parte de los planes para reemplazar a Metin Diyadin, quien dejó su cargo el martes.

“Carlos Tevez no está en nuestra lista. No tuvimos ninguna conversación con Tevez”, afirmó el dirigente.

De esta manera, el nombre del argentino quedó descartado para ocupar el banco de Gençlerbirliği, que actualmente se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Qué pasó con el entrenador de Gençlerbirliği

La posibilidad de que Tevez pudiera llegar al fútbol turco surgió luego de la salida de Metin Diyadin. El técnico dejó su cargo después de un comienzo irregular en el campeonato: el equipo consiguió siete puntos en las primeras seis fechas de la liga.

Ante esta situación, la dirigencia comenzó a evaluar distintas alternativas para encontrar a su próximo entrenador, aunque el presidente Çakmak aclaró que Tevez no fue contactado ni integra la lista de candidatos.

El presente de Carlos Tevez

Tevez, de 42 años, se encuentra actualmente sin club. Su último trabajo como entrenador fue en Talleres, donde finalizó su ciclo en mayo.

Anteriormente, el exjugador de Boca dirigió a Rosario Central e Independiente, además del conjunto cordobés.

Por ahora, el futuro del Apache continúa abierto y, pese a los rumores que lo vincularon con el fútbol turco, Gençlerbirliği negó cualquier negociación con el argentino.