Ranking FIFA: el puesto de la Selección Argentina tras el último partido de Lionel Messi

La Selección Argentina cerró una etapa con la despedida de Lionel Messi, pero continúa entre las mejores selecciones del mundo. Tras la última actualización del Ranking FIFA, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se mantiene en el segundo puesto de la clasificación.

La actualización se realizó después de una extensa ventana internacional, que incluyó partidos oficiales y amistosos en distintas partes del mundo. Pese al adiós de Messi, la Scaloneta conservó su lugar en el podio.

Argentina se mantiene segunda en el Ranking FIFA

La Selección Argentina suma 1972,80 puntos y ocupa el segundo lugar del ranking mundial.

El equipo de Scaloni llegó a esta actualización después de conseguir importantes resultados en sus últimos compromisos internacionales. Entre ellos se destacan las victorias ante Bolivia por 4-0, Burkina Faso por 7-0 y Benín por 3-0.

De esta manera, Argentina continúa muy cerca del líder de la clasificación y demuestra que la despedida de Messi no modificó, al menos por ahora, su posición entre las principales selecciones del planeta.

Cómo quedó el Top 10 del Ranking FIFA

España continúa en lo más alto de la clasificación con 2011,57 puntos y conserva el primer puesto.

Detrás aparece Argentina, con 1972,80 unidades, mientras que Francia completa el podio en el tercer lugar con 1958,86 puntos.

El cuarto puesto es para Inglaterra, que suma 1925,59 unidades.

Uno de los principales movimientos de la actualización se produjo con Portugal, que escaló hasta la quinta posición con 1807,69 puntos. El conjunto portugués desplazó al sexto lugar a Brasil, que quedó con 1806,51 unidades.

Marruecos aparece séptimo con 1805,34 puntos, mientras que el Top 10 se completa con Bélgica, Países Bajos y México.

Así, mientras el fútbol argentino atraviesa el impacto emocional que dejó la despedida de Messi, la Selección Argentina continúa firme en el segundo puesto del Ranking FIFA y entre las grandes potencias del fútbol mundial.