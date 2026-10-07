Milei viajará a España y respaldará a dirigentes de la derecha

Milei viajará a España el 19 de octubre para desarrollar una agenda económica, académica y política

El Presidente participará de una conferencia vinculada con la Escuela Austriaca de Economía

Milei se reunirá con Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal

La visita se realizará semanas antes de las elecciones generales españolas del 29 de noviembre

La Casa Rosada destacó la afinidad del Presidente con dirigentes que defienden las ideas de la libertad

El mandatario también mantendrá un encuentro con empresarios españoles durante su estadía en Madrid

El presidente Javier Milei viajará a España el próximo 19 de octubre, en una visita que combinará actividades económicas, una participación académica y reuniones con dirigentes políticos identificados con la derecha española. Su llegada se producirá pocas semanas antes de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, luego de la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de adelantar los comicios.

La Casa Rosada informó que Milei permanecerá en el país europeo y que el 21 de octubre desarrollará una serie de actividades en Madrid. Si bien no habrá encuentros oficiales con Sánchez ni con el rey Felipe VI, la agenda presidencial incluirá reuniones con referentes políticos españoles con los que mantiene una relación de afinidad ideológica.

Uno de los principales compromisos será su participación en la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austriaca, organizada por instituciones vinculadas a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y a la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lübeck. El encuentro también cuenta con la participación de la Fundación Jesús Huerta de Soto, dedicada a la difusión de la Escuela Austriaca de Economía y a la defensa de la libertad individual y el anarcocapitalismo.

Todavía no fue confirmado si Milei brindará una exposición durante la conferencia, aunque en anteriores visitas a España participó de actividades organizadas por instituciones académicas y universitarias. Este será el séptimo viaje del Presidente argentino a ese país.

La agenda política tendrá como protagonistas a Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. Milei tiene previsto reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, integrante del Partido Popular, y con el presidente de Vox y diputado en las Cortes Generales. Con ambos dirigentes ya mantuvo encuentros anteriores, tanto en España como en la Argentina.

La visita se producirá en un contexto político particular para España. Sánchez decidió adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre después del fracaso de la votación de dos decretos-ley relacionados con la política de vivienda y luego de una serie de episodios que afectaron a su administración.

Milei expresó en reiteradas oportunidades sus diferencias con el Gobierno de Sánchez y manifestó su respaldo a dirigentes que, según su propia definición, defienden las ideas de la libertad. En el caso español, el Presidente argentino mantiene una relación especialmente cercana con Vox y ha participado en distintos foros organizados por ese espacio.

El mandatario también se reunió anteriormente con Díaz Ayuso, quien desde el anuncio de las elecciones comenzó a advertir sobre posibles irregularidades vinculadas con el voto por correo y llamó a los ciudadanos a concurrir presencialmente a las urnas. El Partido Popular, además, fue uno de los espacios que rechazó junto con Vox y otras fuerzas las medidas impulsadas por Sánchez sobre vivienda.

Desde la Casa Rosada evitaron anticipar un resultado electoral y remarcaron que el respaldo presidencial responde a una cuestión de afinidad ideológica. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que Milei respalda a quienes defienden la libertad individual, la propiedad privada y la economía de mercado.

La visita también tendrá un componente económico. El cuarto eje de la agenda será una reunión con empresarios españoles, cuya organización todavía se encuentra en preparación. El Gobierno argentino busca repetir encuentros realizados durante anteriores visitas presidenciales a Madrid, donde participaron representantes de importantes compañías vinculadas con sectores financieros, energéticos, industriales, tecnológicos y de servicios.

La actividad empresarial se sumará así a la participación académica y a los encuentros políticos, en una visita que tendrá lugar en medio de un escenario electoral español marcado por la anticipación de los comicios y por el debate sobre la conformación de las alianzas que competirán por el futuro gobierno.