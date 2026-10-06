Un proyecto propone fortalecer la voz de las localidades santafesinas vinculadas al río Paraná

Un proyecto de ley comenzó a ser analizado en las comisiones de la Cámara de Senadores con el objetivo de ampliar la participación de los departamentos santafesinos vinculados al río Paraná y sus afluentes en las decisiones relacionadas con la Vía Navegable Troncal.

La iniciativa plantea la creación de una Mesa Provincial de Participación Territorial de la Vía Navegable Troncal, que funcionaría como un espacio institucional de diálogo entre los distintos actores de las zonas costeras y el Gobierno de Santa Fe.

De acuerdo con la propuesta, esta mesa tendría la posibilidad de interactuar de manera directa con el Poder Ejecutivo provincial, que a su vez debería ser consultado por los organismos nacionales que intervienen en la administración y planificación de la Hidrovía.

Un espacio para municipios, sectores productivos y organizaciones

El objetivo central es establecer un mecanismo permanente para canalizar las necesidades y planteos de las comunidades que tienen una relación directa con el sistema fluvial.

En ese ámbito podrían participar municipios y comunas, además de representantes de sectores productivos, puertos, organizaciones ambientales, instituciones académicas y entidades sociales, junto con otros actores vinculados a la actividad y al desarrollo de la vía navegable.

La propuesta busca que las particularidades y demandas del territorio tengan una instancia formal de representación frente a las decisiones que se adopten sobre una infraestructura estratégica para el transporte, la producción y la actividad económica de la provincia.

De esta manera, el proyecto apunta a consolidar una participación territorial permanente en torno a la Hidrovía y a generar un canal institucional que permita trasladar las inquietudes de las localidades ribereñas hacia los ámbitos provinciales y nacionales de decisión.