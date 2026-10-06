Pullaro confirmó el calendario electoral de Santa Fe: primarias en abril y generales en junio

El gobernador anticipó los meses en los que se realizarán las próximas elecciones provinciales y explicó que todavía se analizan las fechas exactas para evitar que coincidan con feriados o fines de semana largos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó este martes que la provincia tendrá elecciones primarias en abril y comicios generales en junio de 2027. Además, adelantó que el cierre de listas se realizará en febrero, aunque evitó precisar los días debido a que el cronograma definitivo todavía se encuentra en elaboración.

Pullaro explicó que el decreto de convocatoria aún no fue firmado y que el Ministerio de Gobierno analiza distintas alternativas antes de establecer las fechas definitivas.

Según detalló, uno de los factores que se está evaluando es el calendario de feriados y fines de semana largos, con el objetivo de evitar que una eventual coincidencia pueda afectar el nivel de participación electoral.

“Los meses van a ser esos”, confirmó el mandatario al ser consultado sobre el cronograma.

Elecciones provinciales separadas de las nacionales

Pullaro también ratificó que los comicios santafesinos se realizarán de manera separada de las elecciones nacionales.

El gobernador sostuvo que esta decisión responde al marco establecido por la propia Constitución provincial y a las condiciones que deben contemplarse al momento de convocar a las elecciones locales, particularmente en relación con la finalización de los mandatos vigentes.

De esta manera, Santa Fe tendrá un calendario electoral propio durante 2027, con una primera instancia de primarias prevista para abril y la elección general dos meses después.

El cronograma todavía no tiene día definido

Aunque los meses ya fueron anticipados, el Gobierno provincial todavía trabaja sobre el calendario definitivo. La intención es definir las jornadas electorales teniendo en cuenta tanto los plazos legales como la posibilidad de garantizar una mayor participación ciudadana.

El anuncio permite comenzar a delinear el escenario político santafesino de cara a 2027, mientras los distintos espacios empiezan a definir candidaturas, alianzas y estrategias para las elecciones provinciales.